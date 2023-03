Die 5 härtesten WoW-Bosse, an denen Profis Hunderte Versuche brauchten

Viele Bosse haben in World of Warcraft die Heldinnen und Helden lange gequält. Doch 5 von ihnen überdauerten mehr Versuche als alle anderen.

In der Geschichte von World of Warcraft haben zahlreiche Bosskämpfe dafür gesorgt, dass es spannende Rennen um den „World First“ gab. Doch das Balancing eines Endbosses ist eine ziemlich komplexe Sache. Manche Bosse eines Schlachtzugs hielten für mehrere Hundert Versuche stand, während andere nach wenigen Dutzend Versuchen den digitalen Löffel abgeben mussten.

Die stärksten Endbosse konnten dem Ansturm der Profi-Gilden für viele Hundert Versuche standhalten.

Beachtet bei dieser Liste, dass die „Anzahl der Versuche“ sich jeweils auf den Wert bezieht, den die erste Gilde benötigte, um den Boss zu bezwingen. Würde man alle Versuche aller großen Gilden in diesem Zeitraum zusammenzählen, wäre der Wert noch deutlich höher. Darüber hinaus reden wie bei den Bossen immer von ihrer stärksten, verfügbaren Variante – also heroisch oder mythisch.

Platz 5: Archimonde

Erweiterung: Warlords of Draenor

Raid: Die Höllenfeuerzitadelle

Anzahl der Versuche: 472

Erster Kill durch: Method

Archimonde hält den 5. Platz – vor vielen, vielen anderen.

Archimonde war nicht nur der finale Boss der Höllenfeuerzitadelle, sondern auch der letzte Boss der Erweiterung „Warlords of Draenor“. Mit ihm endete die zwar unrühmliche Geschichte dieses Addons, doch war der Kampf einer der herausforderndsten aller Zeiten.

Nicht nur gab es zahlreiche Phase und viele zusätzliche Feinde zu bezwingen, auch die Koordination des Raids musste exakt stimmen. Gespickt war das allerdings mit einer ekligen Menge „RNG“ – denn per Zufall wurde entschieden, wer einen Debuff abbekam und auf wen dieser übersprang. Wurden hier die falschen Spieler erwischt, konnte das direkt einen Wipe bedeuten.

Platz 4: Ragnaros

Erweiterung: Cataclysm

Raid: Die Feuerlande

Anzahl der Versuche: über 500

Erster Kill durch: DREAM Paragon

Ragnaros in den Feuerlanden – etwas verspottet für seine Füße, sonst aber brandgefährlich.

Der Fall von Ragnaros fand noch in einer Zeit statt, in der die Rennen um den „World First“-Kill nicht so öffentlich geführt wurden, wie es heute der Fall ist. Der aktuelle Fortschritt wurde nicht oder nur sehr eingeschränkt gestreamt, sondern auch die Erfassung aller Versuche fand damals noch nicht statt.

Daher lässt sich der zweite Kampf gegen den Feuerfürsten nur schwer genau einschätzen, allerdings wurde die Angabe mit „über 500 Versuche“ gemacht.

Ragnaros wurde dabei von der Community damals belächelt. Denn der Feuerfürst bekam speziell für den Bosskampf auf höchster Schwierigkeit Füße spendiert, was damals jede Menge Memes befeuerte.

Platz 3: Garrosh Höllschrei

Erweiterung: Mists of Pandaria

Raid: Belagerung von Orgrimmar

Anzahl der Versuche: 638

Erster Kill durch: Method

Einer der beliebtesten Bösewichte der neueren Zeit: Garrosh.

Die Zeit der Belagerung von Orgrimmar gilt als die größte Content-Dürre in der Geschichte von World of Warcraft und gleichzeitig war es einer der härtesten und längsten Raids, die es jemals gab.

Nicht nur war der Weg zu Garrosh hin von 13 anderen Bossen gepflastert, sondern auch der Kampf gegen den Kriegshäuptling selbst war in mehrere Phase mit unterschiedlichen Schauplätzen unterteilt. Oft kämpfen sich Gilden immer nur wenige Sekunden in eine neue Phase, um minimale Fortschritte zu erzielen.

Kein Wunder also, dass dem Orc-Chef erst nach 638 Versuchen der Prozess gemacht werden konnte und Method den Sieg für sich beanspruchte.

Platz 2: Kil’jaeden

Erweiterung: Legion

Raid: Das Grabmal des Sargeras

Anzahl der Versuche: 654

Erster Kill durch: Method

Das Grabmal des Sargeras war der „mittlere“ Raid der Erweiterung Legion und gefiel den Spielerinnen und Spielern gut, immerhin konnte man hier Neuauflagen beliebter Tier-Sets ergattern – in hochauflösender Qualität.

Doch gerade Kil’Jaeden, der Kommandant von Sargeras, stellte sich als besonders harter Kampf hinaus. Das lag nicht nur an dem hohen Schaden und der vielen Fähigkeiten, die sich überlappten, sondern auch an ziemlich fiesen Schubs-Mechaniken, auf die man im Bruchteil einer Sekunde reagieren musste, wenn man nicht von der Plattform fliegen wollte. Entsprechend konnte Method diesen Boss erst nach 654 Versuchen bezwingen.

Dämonenjäger hatten hier leichtes Spiel, denn sie konnten einfach wieder auf die Plattform zurückfliegen, während andere Klassen ins Jenseits katapultiert wurden. Daher gilt dieser Kampf in den Köpfen vieler auch noch als der „Dämonenjäger-Endboss“.

Platz 1: Uu’nat

Erweiterung: Battle for Azeroth

Raid: Tiegel der Stürme

Anzahl der Versuche: 731

Erster Kill durch: Pieces

Uu’nat vor dem Auge von N’Zoth – der schrecklichste Kampf.

Kein Boss hatte so lange Bestand, wie Uu’nat. Der Herold von N’Zoth bewies sich als der bisher langlebigste Boss, wenn man rein nach der Anzahl der notwendigen Versuche geht.

Allerdings muss dazu gesagt werden, dass das Rennen um den „World First Kill“ von Uu’nat quasi nicht existent war. Der Raid war lediglich ein „Mini-Raid“, bestehend aus zwei Bossen und viele der großen Gilden gönnten sich gerade eine Auszeit, um sich bereits auf den darauffolgenden Patch vorzubereiten.

Doch das änderte nichts daran, dass Uu’nat sich als äußerst standhaft erwies, Gilden scharenweise in den Wahnsinn trieb und am Ende 730-mal bestehen konnte, bevor es der Gilde Pieces gelang, den Todesstoß zu setzen und die Prüfung von N’Zoth zu bestehen.

Warum diese Liste? Wir haben bereits eine Liste mit den 7 härtesten Endbossen, die in World of Warcraft am längsten überlebt haben. Dort war allerdings die Zeit der ausschlaggebende Faktor und nicht die Anzahl der Versuche, die ein Boss benötigt. Da Profi-Gilden heute deutlich effizienter und zielgerichteter Spielen viele Dutzend Versuche pro Tag schaffen, ist ein direkter Vergleich mit damals nur schwer möglich. Daher haben wir uns für eine eigenständige Liste entschieden, die nur die Anzahl der Versuche berücksichtigt.

Welche dieser Listen ihr letztlich als aussagekräftiger anseht, ist euch überlassen.