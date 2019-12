Der RP-Server in WoW Classic sorgte in den ersten Wochen für Freude. Doch inzwischen ähnelt er für viele „normale“ Spieler einem toten Realm.

Es ist nun schon einige Wochen her, dass den deutschsprachigen Spielern von World of Warcraft Classic ein kleiner Herzenswunsch erfüllt wurde. Sie hatten mit dem Realm Celebras einen eigenen RP-Server bekommen, nachdem sie viele Wochen darum gebettelt hatten. Die Freude darüber war groß und Rollenspieler hatten endlich eine Heimat gefunden, in der sie ihren favorisierten Spielstil ausleben konnten.

Doch jetzt, einige Wochen später, muss man sagen: Vielleicht war das doch nicht die beste Lösung.

Was ist Celebras? Als WoW Classic ohne eigenen RP-Realm für die deutschsprachige Community an den Start ging, war der Aufschrei in den Foren los. Zahlreiche Spieler beschwerten sich und forderten einen Realm, um ihrem liebsten Hobby nachgehen zu können – immerhin hatten andere Sprachen das auch bekommen.

Erst Wochen nach dem Launch sagte Blizzard dann zu und schenkte den Spielern Celebras, ein Realm mit dem „RP“-Zusatz. Hier spielen die Spieler nicht einfach World of Warcraft, sondern sie leben die Rolle ihres Charakters in der Welt aus.

Wie ist das RP auf Celebras? Zumindest hier muss man sagen, dass Celebras überzeugt. In den meisten Städten findet man Rollenspieler, mal mehr und mal weniger. Egal ob in Ironforge, Stormwind, Menethil oder Darnassus, überall lassen sich Rollenspieler antreffen und der Einstieg gelingt leicht, Neulinge scheinen recht willkommen zu sein. Auch ist die Quote an Rollenspielern recht hoch, zumindest auf den ersten Blick. Geschätzt würde ich sagen, dass sicher die Hälfte aller Spieler, die mir begegnen, ein „Rollenspiel-Flag“, also eine Charakterbeschreibung besitzen.

Zu wenig Spieler für andere Inhalte? Doch so schön dieses kleine RP-Paradies für „reine“ Rollenspieler ist, umso schlimmer ist es für Spieler, die auch noch andere Inhalte, wie Dungeons oder Raids besuchen wollen.

Wenn man an einem Sonntagabend zur besten Zeit über eine Stunde lang nach drei DDs für einen Dungeon suchen muss, dann läuft etwas schief. Auf Everlook hätten wir die Gruppe vermutlich schon in wenigen Sekunden aufgefüllt.

Klar hat das auch ein paar Vorteile, wenn man an Ziele denkt, die man selbst erreichen möchte und bei denen man auf keine Hilfe angewiesen ist. Die meisten Farmgebiete sind schlicht leer. Mehr als einen oder zwei Spieler trifft man kaum, sodass kaum jemand einem die Mobs streitig macht. Das sorgt für entspannte Farm-Abende. Doch ohne Käufer im Auktionshaus kann man die ganze Beute dann auch nur schlecht loswerden.

Wo andere Realms regelmäßig auf eine „hohe“ oder gar „volle“ Auslastung kommen, bleibt Celebras die meiste Zeit nur auf „niedrig“.

Egal wie man es dreht und wendet, die Anzahl der Spieler auf Celebras scheint für langfristigen Spaß ungesund zu sein, eindeutig zu niedrig. Und dabei rede ich hier nur von der Allianz, auf Hordenseite soll das Ganze noch extremer sein.

Der Chartransfer wird erwartet – dieses Mal, um vor der Leere zu fliehen.

Freunde warten auf Charaktertransfer: Die Unzufriedenheit über den Mangel an Mitspielern geht inzwischen so weit, dass viele Freunde und Bekannte schon darauf warten, dass Blizzard den bezahlten Charaktertransfer eröffnet, damit man wieder von Celebras wegtransferieren kann. Sie sind der Ansicht, dass Celebras sich zwar lohnt, um einen reinen „RP-Twink“ dort zu haben, doch wenn man zusätzlich noch PvE erleben will und keine feste Stammgruppe hat, dann ist der Server zu leer.

Das ist eine traurige Entwicklung, wenn ich daran zurückdenke, dass Celebras mein kleines Schlaraffenland war.

Seid ihr auch auf Celebras unterwegs? Wie seht ihr das dort?

