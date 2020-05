WoW Classic: Blizzard erhört Flehen, ändert viel am Schwarzen Lotus

Der schwarze Lotus war ein Problem in World of Warcraft Classic. Doch jetzt greift Blizzard ein und ändert mehrere Details am beliebten Kraut.

In World of Warcraft Classic gibt es einige Probleme. Neben zahlreichen Bots, die nicht gebannt werden läuft auch vieles andere nicht so, wie Spieler das damals in Erinnerung hatten. Besonders das Kraut „Schwarzer Lotus“ sorgt immer wieder für Ärger, denn das ist fest in der Hand einiger Spieler, die den ganzen Markt kontrollieren. Das ändert Blizzard jetzt durch einige Anpassungen.

Was war das Problem? Auf fast allen Classic-Realms ist der Schwarze Lotus eine absolute Luxus-Ressource geworden. Die Preise schwankten in den vergangenen Wochen zwischen 100 Gold und 300 Goldstücken – eine gigantische Summe in World of Warcraft Classic. Der Schwarze Lotus ist vor allem für Fläschchen notwendig, die zu den besten Buff-Tränken gehören, die es im Spiel gibt.

Viele Bots und Multiboxer errichteten förmlich eine „Lotus-Mafia“ und beobachteten sämtliche Spawn-Punkte des Lotus. Für normale Spieler war es nahezu unmöglich, an diese Ressource ranzukommen.

Die Zeiten der „Schwarzer Lotus“-Mafia sind wohl vorbei.

Was ändert Blizzard? In einem Blue-Post im offiziellen Forum haben die Entwickler nun erklärt, dass es einige Änderungen am Schwarzen Lotus geben wird. Das sind vor allem:

Es gibt viel mehr Spawnpunkte für Schwarzen Lotus.

Die Spawnrate von Schwarzem Lotus wird deutlich erhöht, er erscheint also öfter.

In einem weiteren Hotfix sorgt Blizzard dann noch dafür, dass tote Spieler Schwarzen Lotus auf der Minimap nur noch sehen können, wenn sie mindestens Rang 300 in Kräuterkunde besitzen. Viele Farmer nutzten nämlich tote Level-1-Charaktere, um die Lotus-Spawns zu kontrollieren.

Was hat das für Auswirkungen? Allein die Ankündigung dieser Änderung hat auf vielen Realms bereits zu einem Preissturz des Schwarzen Lotus geführt. So berichten mehrere Spieler, dass der Preis auf ihrem Realm von 300 Gold auf 50 Gold gefallen ist – und das innerhalb von wenigen Stunden.

Wie stark die Auswirkungen dieser Änderungen in der Praxis sind, wird sich noch zeigen müssen. Allerdings nimmt die Community im Subreddit diese Änderung bisher positiv auf, selbst wenn das eine weitere Abweichung vom „originalen“ Vanilla-WoW ist.

