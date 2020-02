WoW Classic hat ein großes Problem und es ist eine schwarze Blume

Die Raid-Spieler von WoW Classic verzweifeln an den Kosten. Schuld daran ist ein bestimmtes Kraut, das in Classic viele Probleme bereitet.

Während in World of Warcraft Classic ein Teil der Community sich gerade über die ersten „Rang 14“-Spieler freut, haben die PvE-Spieler ein großes Problem. Wer aktiv an Raids teilnehmen will, der sollte sich mit Buff-Materialien, wie etwa Fläschchen versorgen. Diese haben auf vielen Realms jedoch einen exorbitanten Preis. Das liegt nicht an besonders gierigen Alchemisten, sondern schlicht an zu wenig Ressourcen für die Spielermenge.

Was sind Fläschchen? Fläschchen gehören in WoW Classic zu den mächtigsten Buffs, die Spieler sich holen können. Es sind extrem starke Tränke, die nicht nur eine Stunde lang halten, sondern auch über den Tod hinaus wirken. Sie erhöhen die Zauberstärke von Caster-Klassen, den Schaden von Nahkämpfern oder die Lebenspunkte von Tanks. In vielen Raidgruppen gelten Fläschchen als Pflicht – wer keine hat, der wird auch nicht mitgenommen.

Tränke braucht jeder im Raid – zumindest meistens ist es Pflicht.

Was ist das Problem? Um Fläschchen herstellen zu können, benötigen Alchemisten ein besonders seltenes Kraut, nämlich „Schwarzer Lotus“. Dieser hat nur sehr wenige Spawnpunkte in der gesamten Spielwelt und ein einzelnes Kraut hat eine lange Abklingzeit. Wenn es also von einem Kräuterkundigen abgebaut wurde, kann es eine ganze Weile dauern, bevor das Kraut erneut erscheint.

Das führt zu einem großen Mangel an Ressourcen und treibt die Preise für Fläschchen in die Höhe. Je nach Realm liegen die gerne zwischen 60 und 80 Gold – eine riesige Summe in Classic. In der „Vanilla“-Version von World of Warcraft war das nicht so schlimm.

Warum sind die Preise so hoch? Der Grund dafür ist die höhere Realm-Kapazität im Vergleich zu damals. Auf den Classic-Realms tummelt sich die drei- bis vierfache Menge an Spielern im Gegensatz zu den damaligen Realms. Mehr Spieler bedeuten in diesem Fall einen größeren Bedarf an Fläschchen, doch dieser kann nicht gedeckt werden. Denn der schwarze Lotus ist noch immer genauso selten wie damals, muss nun aber für ein Vielfaches der Spieler genügen.

Auktionshausfüchse verdienen sich an den Fläschchen eine goldene Nase.

Was fordern die Spieler? Im Subreddit zu WoW Classic fordert ein Teil der Spieler seit einer Weile eine Anpassung. Zwei Ideen werden dabei grundsätzlich angesprochen:

Schwarzer Lotus sollte häufiger erscheinen, um der erhöhten Serverkapazität gerecht zu werden.

Schwarzer Lotus sollte nicht mehr an festen Spawnpunkten erscheinen, sondern zufällig am Ort anderer Kräuter, damit sie nicht mehr gezielt „becampt“ werden können.

Das Problem wird noch einmal dramatischer, wenn in der kommenden Woche der Pechschwingenhort (BWL) seine Pforten eröffnet. Dann werden viele Raid-Spieler wieder nach Fläschchen gieren.

Wie ist eure Meinung dazu? Sollte Blizzard Anpassungen vornehmen? Oder soll der Schwarze Lotus trotzt höherer Spielerzahl genau so bleiben?

