WoW: Blizzard wird auf 39,4 Millionen € verklagt – Scheidung von Ex-Partner war hässlich, könnte jetzt auch teuer werden

14 Jahre lang hat Blizzard seine Online-Spiele wie WoW, Overwatch, Hearthstone oder Diablo 3 in China veröffentlicht. Dafür ging man eine Partnerschaft mit dem chinesischen Partner NetEase ein. Im Januar 2023 ging diese Partnerschaft in die Brüche und die Server der Spiele von Blizzard schlossen – sehr zum Leidwesen der chinesischen Fans. Jetzt will NetEase Geld sehen und das nicht zu knapp.

Das ist der Hintergrund der Klage: Um in China als westliche Firma Geschäfte zu machen, muss man eine Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen eingehen. Für Blizzard war das 14 Jahre lang NetEase. Man setzte durch die Partnerschaft jährlich 750 Millionen US-Dollar Umsatz um.

Doch Verhandlungen um eine Verlängerung des langjährigen Vertrages gingen 2021, laut Insider-Berichten, in die Brüche und es kam zu einer hässlichen, öffentlichen Scheidung. Während Blizzard kühl wirkte, rastete NetEase regelrecht aus und zertrümmerte eine Orc-Statue.

Jetzt hat die Scheidung ein Nachspiel.

Was ist das für eine Klage? Über die Klage berichtet die chinesische Seite Sina.com am Nachmittag des 24.4:

NetEase reichte die Klage in Shanghai ein und warf Blizzard vor, eine Reihe von Lizenzvereinbarungen verletzt zu haben

Als Entschädigung fordert man 300 Millionen chinesische Yuan, das sind etwa 43,448 Millionen Euro

Blizzard soll in China noch offene Rechnungen haben

Was wirft man Blizzard alles vor? Unter anderen heißt es: Blizzard habe den chinesischen Spielern versprochen, ihnen Geld zurückzuerstatten, wenn die chinesischen Server offline gehen. NetEase habe diese Verpflichtung gegenüber 1,12 Millionen Spieler übernommen und will jetzt dafür entschädigt werden. Blizzard habe sich geweigert, NetEase die “Kommission” für die nationalen Server in Höhe von fast 13,15 Millionen Euro zu zahlen.

Außerdem will NetEase Geld für „nicht verkauftes Merchandise-Material“.

Und die Rede ist von einer „Klausel“, nach der NetEase im Voraus hohe Summen für “mehrere Spiele” überwiesen hat. Blizzard soll das Geld nicht zurückgezahlt haben, obwohl die versprochenen Spiele nicht kamen.

Was ist denn da los? Wir haben auf MeinMMO schon häufiger über die Trennung von Blizzard und NetEase berichtet. NetEase war offenbar extrem wütend, wie die Trennung gelaufen ist. Man zerstörte sogar eine Ork-Statue von Blizzard.

Es gab vor einigen Wochen einen Bericht, die Trennung sei auf ein Missverständnis zurückzuführen:

2021 soll es bei Verhandlungen, den Deal zu verlängern, zu Missverständnissen gekommen sein

NetEase wollte die Partnerschaft anders gestalten und forderte mehr Rechte, auch um die chinesische Regierung zu beschwichtigen, die argwöhnisch auf solche Deals schaut

Blizzard wollte wiederum bessere Konditionen für sich, die man bei NetEase aber unverschämt fand. Die chinesische Seite bezieht sich auf einen Bericht der New York Times und spricht von einer Einmal-Zahlung über 500 Millionen US-Dollar, die Blizzard angeblich gefordert habe, damit man den Vertrag verlängere.

Letztlich soll NetEase etwas gesagt haben, das von Activision Blizzard als Drohung aufgefasst wurde, NetEase könnte Einfluss auf die chinesische Regierung nehmen, damit die sich gegen den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft aussprechen würden.

Bei NetEase sah man das aber nicht als Drohung, sondern man sah das eigene Vertrauen als entgegenkommend an.

Nach der vermeintlichen Drohung brachen die Verhandlungen zusammen und viele Zehntausende WoW-Spieler verloren in China ihre virtuelle Heimat.

In jedem Fall scheint sich die ohnehin schon schmutzige Trennung jetzt noch weiter zuzuspitzen.

