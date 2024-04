WoW bekommt nach 20 Jahren endlich Bikinis, Badehosen und jede Menge Regenbögen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wann kommen die Items? Auch wenn das noch nicht sicher ist, dürfte man davon ausgehen, dass die Bade-Moden und auch der Regenbogen-Strandstuhl wohl im Juni kommen. Denn das ist für viele nicht nur der Beginn des Sommers, sondern zugleich auch der „Pride-Month“, in den kosmetischen Gegenstände in Regenbogenfarben schlicht gut passen. Daher ist wohl davon auszugehen, dass der Patch 10.2.7 spätestens Ende Mai erscheinen wird.

Was wurde entdeckt? Auf dem PTR zu Patch 10.2.7 wurden verschiedene Strand-Outfits ausfindig gemacht. Grundsätzlich scheint es zwei verschiedene Outfits in unterschiedlichen Farb-Variationen zu geben.

In World of Warcraft gibt es bald endlich richtige Strand-Outfits. Bikinis, Badehosen und sogar ein Strandstuhl dürften bald für erholsames Urlaubs-Feeling sorgen.

