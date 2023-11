Am Mittwoch startet Version 4.2 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 2 Minuten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was gibt es sonst noch in Version 4.2? Neben der Fortsetzung der Archon-Quest werden 2 neue Gebiete dem Spiel hinzugefügt. Auch kommen mit dem „Sternenverschlingenden Narwal“ und dem„Hydro-Imitator“ zwei neue Bosse.

Welche Aktionen gibt es im 1. Teil der Version 4.2? Nähere Informationen gibt es zu diesen Events, die bald in der neuen Version in Genshin Impact starten:

Version 4.2 “Masquerade of the Guilty” Trailer – Genshin Impact

Am Mittwoch, dem 8. November 2023 startet in Genshin Impact Version 4.2 „Maskerade der Frevler“ mit neuen Bannern und Charakteren. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur neuen Version zusammengefasst.

