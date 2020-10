Die neue Heilerin Skye in Valorant zwingt feige Gegner aus ihrem Versteck

In Valorant erscheint bald eine neue Heldin. Die heißt Skye und ist eine Heilerin und Initiatorin. Mit ihren starken Support-Skills unterstützt sie das Team sowohl mit Heilung als auch mit der optimalen Vorbereitung auf Sturmangriffe. Damit dürfte die Meta-Spielweise von Valorant offensiver werden.

Wer ist Skye? Die 3. neue Heldin in Valorant nach Release heißt Skye und stammt aus Australien. Sie ist eine taffe Guerilla-Kämpferin und militante Umweltschützerin. Ihre Skills basieren auf lustigen kleinen Figürchen, aus denen sie Geistertiere beschwört und auf ihre Gegner hetzt.

Im Gegensatz zur defensiven Agentin Killjoy, die vor Skye kam, kriegen wir hier eine offensive Kämpferin, die Gefechte einleitet.

Das ist der Trailer zu Skye.

Wann kommt Skye? Die neue Agentin erscheint am 27. Oktober 2020. Ihr müsst sie dann wie gewohnt im Spiel freispielen.

Woher sind unsere Infos? MeinMMO durfte sich die neue Heldin schon im Vorfeld bei einem speziellen Test-Event von Riot ansehen. Außerdem haben wir den erfahrenen Spieler und Content-Creator aSmoogl um eine Einschätzung der Fähigkeiten von Skye gebeten.

Wer ist aSmoogl?

Angelo Bülow, den man im Netz als aSmoogl kennt, ist ein 30-jähriger Gamer, Streamer und YouTuber aus Berlin. Er hat auf YouTube über 31.000 Abonnenten und kennt sich in Valorant und anderen kompetitiven Shootern gut aus. So haben seine Videos zum Thema regelmäßig 20.000 und mehr Views. Außerdem konnte er durch seine Expertise in Valorant unserer Kollegin Petra Schmitz von der GameStar bei ihrem Test von Valorant (GameStar-Plus-Artikel) zur Seite stehen. Der Mann hat also Ahnung vom Spiel.

Skye – Was kannst du eigentlich?

Das sind die Skills von Skye: Skye hat vor allem nützliche Support- und Initiations-Skills parat:

E – Guiding Light: Hier schickt Skye einen geisterhaften Falken los. Den könnt ihr wie die Smoke von Jett steuern und das Viech sucht sich geschickt Wege um Ecken und in Fenster. Wenn ihr den Skill nochmals auslöst, explodiert der Falke und blendet alle im Umfeld. Ihr könnt für je 100 Credits bis zu drei Aufladungen kaufen. Der Falke kann abgeschossen werden.

Hier schickt Skye einen geisterhaften Falken los. Den könnt ihr wie die Smoke von Jett steuern und das Viech sucht sich geschickt Wege um Ecken und in Fenster. Wenn ihr den Skill nochmals auslöst, explodiert der Falke und blendet alle im Umfeld. Ihr könnt für je 100 Credits bis zu drei Aufladungen kaufen. Der Falke kann abgeschossen werden. Q – Trailblazer: Skye beschwört einen geisterhaften tasmanischen Tiger. Das ist ein bissiges Biest aus Australien. Das Viech könnt ihr wie die Eule von Sova steuern und wenn es einen Gegner erwischt, bekommt der Schaden und wird betäubt. Auch den Tiger können Gegner abschießen, aber er ist recht klein. Er kostet 200 Credits.

Skye beschwört einen geisterhaften tasmanischen Tiger. Das ist ein bissiges Biest aus Australien. Das Viech könnt ihr wie die Eule von Sova steuern und wenn es einen Gegner erwischt, bekommt der Schaden und wird betäubt. Auch den Tiger können Gegner abschießen, aber er ist recht klein. Er kostet 200 Credits. C – Regrowth: Diese Basisfähigkeit heilt alle Freunde im Umfeld, nicht jedoch Skye selbst. Ihr habt 100 Punkte an Heilung, die sich aber wieder aufladen.

Diese Basisfähigkeit heilt alle Freunde im Umfeld, nicht jedoch Skye selbst. Ihr habt 100 Punkte an Heilung, die sich aber wieder aufladen. X – Seekers: Skyes Ultimate schickt drei komische Quallenwesen aus, die selbstständig nach Gegnern suchen. Die Dinger können aber abgeschossen werden. Doch wenn sie einen Gegner erwischen, wird der für eine bestimmte Zeit kurzsichtig, wie bei dem Skill von Omen. Ihr braucht 7 Punkte, um diesen Skill zu zünden.

Was ist der primäre Einsatzzweck von Skye? Laut unserem Experten aSmoogl, der Skye ausgiebig getestet hat, ist die neue Agentin vor allem eine Initiatorin. Das heißt, das sie nicht zwangsläufig direkt in der ersten Reihe angreift, aber Angriffe ideal vorbereitet und einleitet.

Hier seht ihr das Gameplay von Skye von aSmoogl.

Mit ihrer Ultimate hat Skye nämlich stolze drei Flashes, also Effekte, die Gegner blenden oder behindern. Das ist mehr als genug, um auch gut verschanzte Gegner aus ihren Löchern zu treiben und zu einem leichten Ziel für Skyes Kameraden zu machen.

Gerade in Situationen, in denen beispielsweise ein Spike erobert werden muss, kann Skye spielentscheidend sein.

Was sind die Schwächen von Skye? Skyes Skills sind allesamt leicht zu kontern, wenn man sie rechtzeitig abschießt. Außerdem kann sie sich nicht selbst heilen. Ihr solltet also euch mit Skye eher zurückhalten und das Team unterstützen, anstatt an vorderster Front Kills zu holen.

Wer sollte Skye spielen? Skye ist nicht unbedingt die erste Wahl für Top-Fragger, die es auf Kill-Rekorde abgesehen haben. Man kann sie offensiv spielen, doch ihr bevorzugter Platz ist in der 2. Reihe, von wo aus sie Angriffe einleitet.

Wer also gerne das Team unterstützt und heilt und mit Helden wie Sova, Sage und Breach Spaß hatte, wird auch hier Freude haben.

Wie fügt sich Skye in die Meta ein? Skye könnte mit ihren Skills Einfluss auf die Meta-Spielweise von Valorant haben und es insgesamt offensiver und aggressiver machen. Denn mit ihren Skills kann sie optimal verschanzte Gegner ausschalten und Agenten wie Sova, Cypher oder Killjoy verstärken.

Laut aSmoogl sollte Skye ein fester Bestandteil des künftigen Meta von Valorant werden. Sie hat jedenfalls das Zeug zu einer künftigen A-Tier-Heldin.

Skye vs. Sage – Welche Heilerin ist besser? Bisher ist die Heilerin Sage die einzige Agentin, die andere heilt. Das ändert sich nun mit Skye. Deren Heilung betrifft das ganze Team und ist vor allem ideal, um AoE-Schaden, wie von Granaten, wegzuheilen. Allerdings kann sich Skye nicht selbst heilen.

Sage und Skye kommen gut zusammen aus.

Daher macht Skye Sage nicht überflüssig. Es ergibt sogar Sinn, beide Heilerinnen im Team zu haben und so eine wirklich robuste Mannschaft zu schaffen, die in kürzester Zeit wieder auf den Beinen ist.

Wenn ihr euch für noch mehr Agenten in Valorant interessiert, dann schaut doch mal bei unserem großen MeinMMO-Agenten-Guide rein. Dort findet ihr alle bisherigen Charaktere im Spiel und zu wem sie wie passen. Viel Spaß!