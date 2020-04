Während die Spieler ungeduldig auf Valorant warten, zocken die Entwickler so viel, dass ihre Chefs Zwangspausen anordnen, um den Release nicht zu gefährden.

Was ist bei Riot los? Riot Games ist vor allem für den Überhit League of Legends bekannt, werkelt aber seit einiger Zeit auch an einer Handvoll anderer Games. Eines davon ist der Team-Shooter Valorant, doch laut den Entwicklern kommt das Spiel intern so gut an, dass die Mitarbeiter es lieber zocken, statt weiterentwickeln möchten.

Die internen Anspiel-Sessions gerieten etwas außer Kontrolle. So sah sich das Management gezwungen, die Spielzeit zu beschränken. Da nach eigenen Aussagen das Arbeitstempo unter den intensiven Tests litt. Der Design Director Joe Ziegler erinnert sich: „Ich weiß noch, wie wir eine Regel aufstellen mussten, um die Tests zu reduzieren.“ (via YouTube)

Wie genau die Regel, beziehungsweise die reduzierte Spielzeit dann wirklich aussahen, wissen wir nicht. Aber das Ziel kennen wir: Das Studio wolle gewährleisten, dass Valorant so schnell wie möglich für alle zur Verfügung zu steht – und nicht nur für Riots Entwicklerteam.

Der böse Senior Producer musste allen sagen, dass sie nicht mehr spielen durften. Anna Donlon via YouTube

Video zeigt wie es bei der Entwicklung aussieht: Die Aussagen stammen aus einem Entwicklertagebuch in Videoform. Darin führen Anna Donlon (Product Manager) und Joe Ziegler (Design Director) den Zuschauer durch Riots heilige Hallen im sonnigen Los Angeles.

Dabei geben sich die zwei sehr locker, humorvoll und einfach menschlich. Sie berichten auch von ihrer Angst etwas falsch zu machen oder präsentieren das „Build Board“. Leuchtet diese Anzeige grün, ist alles im Spiel stabil und funktioniert wie vorgesehen. Die beiden witzeln, dass die Anzeige in letzter Zeit zum Glück sehr oft grün ist, was eigentlich „eine Seltenheit“ darstellt.

Wenn ihr euch die deutsche Version des Entwicklertagebuchs anschauen wollt, hier habt ihr die Gelegenheit:

Agenten bringen frischen Wind ins Genre der Taktik-Shooter

Bei Valorant übernehmt ihr die Kontrolle über einen Agenten, der in den taktischen Gefechten eine individuelle Würze bringt. Laut dem Tagebuch hat es dem Entwicklerteam besonders „Phoenix“ angetan. Geht es nach Joe Ziegler, ist dafür vor allem seine coole Jacke verantwortlich. Denn „Joe ist besessen von Flammenjacken“.

Natürlich sind die Aussagen auch mit einer kleinen Portion Skepsis zu beachten, da der Entwickler hier über sein eigenes Spiel berichtet und geschickt ein Selbstkompliment verpackt.

Doch Riots Plan scheint aufzugehen, denn auch die offizielle Vorstellung auf Twitch wurde zum Hit. Auch unsere MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski hat den neuen Shooter schon ausgiebig angespielt. Wie es ihr mit Valorant erging, lest ihr hier.

Studio-Liebling Phoenix hat eine Jacke die brennt- von innen

Wenn ihr selbst herausfinden wollt, warum die Entwickler Valorant nicht aus der Hand legen konnten, haben wir gute Nachrichten. Denn schon morgen, am 7. April, startet die erste Beta. Riots Multiplayer-Shooter soll dann im Sommer gratis erscheinen.