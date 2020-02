Der größte Twitch-Streamer zu Wolcen deinstalliert es wortlos nach üblem Bug

Der neuseeländische Streamer Quin69 ist auf Twitch eine Instanz für Hack’n Slays. Er ist vor allem für Path of Exile bekannt, in den letzten Tag war er aber Wolcen: Lords of Mayhem verfallen. Doch nach einem Bug beim Endgame reichte es ihm offensichtlich. Er deinstallierte Wolcen von Steam, ohne sich umzusehen.

Wer ist der Streamer? Quin69 hat etwa 500.000 Follower auf Twitch und ist vor allem für Path of Exile bekannt. Im letzten Jahr verbrachte er fast 1500 Stunden mit dem Spiel, dabei sahen ihm im Schnitt 5500 Leute zu.

Das klingt nicht nach wahnsinnig viel, aber damit ist er sowas wie der führende Path-of-Exile-Streamer auf Twitch. Denn Spiele wie Path of Exile oder eben jetzt Wolcen sind keine großen Zuschauermagneten auf den Streaming-Plattformen.

Quin69 hat zudem noch gute Kontakte zu Blizzard und den Teams um Diablo 3 und Diabo 4. Er ist auf diese Art von Spiel spezialisiert.

Wolcen ist aktuell ein Phänomen auf Steam – bei Twitch liegt es auf Rang 10 in den letzten 7 Tagen.

Bei Wolcen war Quin69 in den letzten Tagen aktiv und hat es für 66 Stunden gespielt und auf Twitch übertragen. Ihm schauten 10.500 Leute im Schnitt zu. Wolcen hat auf Twitch nur wenige große Streamer und Quin69 lag auf Platz 1 bei der Stundenzahl.

Bosskampf ohne Loot schafft den Streamer

Das zeigt der Clip: Der Streamer war am Ende eines mehr als 12 Stunden langen Twitch-Streams angekommen. Er erschlug mit seinem Helden einen hochstufigen Boss in Wolcen. Während des Bosskampfs kam es zu starken Lags. Doch Quin69 ließ sich davon nicht beeindrucken und wirbelte einfach weiter.

Der Boss starb letztlich irgendwie. Doch er droppte kein einziges Item, nirgendwo lag Loot. In der Quest-Belohnung ging Quinn69 ebenfalls leer aus.

Quin69 verfiel in eisiges Schweigen. Der Chat lachte derweil, was das für eine kuriose Situation und wie buggy Wolcen ist.

Offenbar hatten die Lags dafür gesorgt, dass der Kill des Bosses nicht richtig abgeschlossen wurde. So entfiel augenschlich die Phase, in der die Beute fällt.

FIX YOUR DAMN GAME @WolcenGame REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE — Quin69 (@quinrex) February 19, 2020

Der Stream endete damit, dass man sieht, wie Quin69 Wolcen schließt, es deinstalliert, Steam beendet und ein „Danke fürs Zuschauen“ murmelt. Als Playtime wird 58 Stunden angezeigt.

So reagieren Zuschauer: Der Clip wird auf reddit diskutiert. Dort sagt einer: „Wolcen sieht fantastisch aus. Ich kann gar nicht warten es zu spielen – in einem Jahr, wenn es fertig ist.“

Allgemein herrscht aktuell die Ansicht um Wolcen, dass es zwar ein tolles Spiel mit viel Potential ist, der Release aber zu früh kam. Wobei: Ein solcher Ansturm, wie ihn Wolcen jetzt hat, hätte wohl jedes Spiel vor große Probleme gestellt.

Wolcen leidet im Moment unter einigen Bugs und Exploits. Das Spiel ist zwar wahnsinnig erfolgreich auf Steam, war aber für weite Teile des Wochenendes offline.

Der nächste Hotfix für Wolcen ist schon angekündigt.