Twitch-Streamer erhält Spende über 115.000 Euro für sein Traumauto, rastet total aus

Twitch-Streamer Jake’n’Bake ist für seine Videos von seinen Reisen durch die Welt bekannt. Während er live war, meldete sich plötzlich TrainwreckTV bei ihm und schickte mal eben umgerechnet 113.080 Euro – für einen neuen Porsche.

Wer ist Jake’n’Bake? Der Streamer gehört zwar nicht zu den größten und bekanntesten Figuren auf Twitch, kommt aber dennoch auf rund 589.000 Follower.

Er gilt als IRL-Streamer, zeigt also nicht nur wie er zockt, sondern hauptsächlich Dinge aus dem echten Leben, wie eben beispielsweise seine Reisen durch die Welt. So lebte er seit 2017 beispielsweise in Japan.

Vor kurzen hat er den AT&T Annihilator Cup 2022 gewonnen, den Sieg feierte er danach auf Twitch. Dort träumte er von einem eigenen Porsche. Genauer gesagt: einem Porsche 718 Cayman GT4. Das Auto kostet auf der Porsche-Seite je nach Ausführung mindestens 100.000 Euro.

So sieht der Porsche aus.

Was zuerst wie die typischen Träumereien vom Lieblingsauto scheinen, wird innerhalb weniger Sekunden zur Realität.

Denn plötzlich ruft ihn der Twitch-Streamer TrainwreckTV an, während er live ist und spendete ihm 120.000 Dollar, umgerechnet 113.080 Euro. Jake ist zunächst völlig fassungslos, die Reaktion könnt ihr euch hier im Clip anschauen:

Trainwreck – „Ich will den Sh** auf Twitter sehen“

Jake ist verständlicherweise völlig aus dem Häuschen und kann sein Glück kaum fassen. Zunächst ist er völlig sprachlos und kriegt kaum ein Wort hervor, außer Dingen wie „Was zum Teufel??? Was meinst du???“, teilweise ist er vor Aufregung kaum zu verstehen.

Dann fragt er seinen großzügigen Spender, wieso er das überhaupt tut. Zunächst sagt dieser einfach nur „Kauf das Auto, du verdienst es, und poste es auf Twitter.“

Danach ergänzt der Streamer noch, dass er Jakes Twitch-Kanal „unterbewertet“. Viel genauer geht er nicht darauf ein, das Telefonat dauert keine Minute.

Jake hielt sich an sein Versprechen, zumindest fast. Denn der Porsche, den er haben will, muss erst einmal in der Werkstatt noch gebaut werden. Er zeigt aber seine Konfiguration mit einem Screenshot von der offiziellen Seite:

Er kann sein Glück wohl immer noch nicht fassen, schreibt, sein Gehirn sei buchstäblich „kaputt“ und dankt seinem Spender für die Geste. Dieser wiederholt noch einmal: „Du verdienst es, Bro!“

Unter dem Tweet finden sich viele lobende Kommentare für Trainwreck, seine Geste wird sehr positiv aufgenommen.

Wer ist das überhaupt? Trainwrecks hat auf Twitch mehr als 1,9 Millionen Follower und streamt regelmäßig vor zehntausenden von Zuschauern.

Dabei ist er vor allem aus dem GTA Roleplay und Just Chatting bekannt, doch viele kennen auch seine Online-Casino-Streams.

