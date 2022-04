Junge rastet in Call of Duty so aus, dass er aus dem Schulteam fliegt und irgendwie berühmt wird

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Warum ist das so eskaliert? Laut dem Spieler gab es schon länger böses Blut zwischen den beiden Teams. Der Besitzer des anderen Teams habe ihm vorgeworfen, die Aufmerksamkeits-Droge Adderall zu missbrauchen. Daher habe er sich nach einem Aufhol-Sieg dann so gehen gelassen. Ihm ist aber wichtig, dass die Leute wissen: Mit den Spielern des Gegner-Teams habe er kein Problem – nur mit dem Besitzer.

Von der „Miami University“ gab es danach ein Statement, dass man Liebe und Ehre in allen Aspekten des Lebens hochhält. Man sei davon überzeugt, dass man seine Gegner mit Respekt behandeln soll, ob am Computer oder im echten Leben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist jetzt die Strafe : Der Clip von dem Streit hat so viele Aufrufe erreicht, dass er „viral“ ging und auch von der Schule einer der Spieler nicht mehr ignoriert werden konnte. Ein Spieler, der als „Q“ bekannt ist, meldet, sei er aus dem E-Sport-Programm seiner Schule geflogen, weil er bei einem „Lokalen Turnier“ diesen Trash-Talk gemacht hat, der, seiner Ansicht nach, einfach zu Call of Duty dazugehört.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to