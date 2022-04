Dying Light 2 hat heute sein wohl größtes Update veröffentlicht. Update 1.30 bringt endlich New Game Plus. Seht hier den Trailer.

Wir haben uns auf MeinMMO schon ausführlich mit den eskalierenden und bizarren Details der Situation beschäftigt. So soll Katz zwar über dem Büro der Firma in einem Apartment gewohnt haben, aber selten zur Arbeit erschienen sein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist jetzt das Ergebnis: Am letzten Freitag, dem 22. April 2022, hat Aretesian Builds in Kalifornien Bankrott angemeldet. Es seien noch über 3 Millionen Dollar an Verbindlichkeiten da, dazu etwa 1,37 Millionen US-Dollar an noch nicht erledigten Aufträgen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to