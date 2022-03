Chef einer PC-Bastel-Firma ist fies zu einer kleinen Streamerin auf Twitch – Bereut es sofort

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile herrscht bei ArtesianBuilds offenbar Alarmstufe Rot. Die Firma hat in einem öffentlichen Statement am 2. März die volle Verantwortung übernommen und entschuldigt sich bei der Streamerin.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagiert ArtesianBuilds? Die wollten das Ding offenbar noch glätten und boten der Streamerin an, ihr den PC doch zu schicken. Doch die erwies sich als stolz und lehnte das Angebot ab, wie sie am Mittwoch, dem 02.03. mitteilte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So nahm CoD-Guru Nickmercs öffentlich Abstand von der PC-Firma. Er sagt, das Verhalten von dem „Homie auf Twitch“ sei sehr, sehr schräg. Er möge das einfach nicht und will damit nichts mehr zu tun haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to