Twitch-Streamer gesteht seinen Mitspielern, dass er das biblische Alter von 33 erreicht hat und bereut es sofort

Der Twitch-Streamer „Slime“ machte sich einen Spaß daraus, sich seinen jugendlichen Mitspielern gegenüber ebenfalls als Teenager auszugeben. Das rächte sich jedoch bitterlich, als er mit der Wahrheit herausrückte.

Was war das für eine Situation? Der Twitch-Streamer „Slime“ zockte ein paar Runden Valorant, als er in eine Lobby voller deutlich jüngerer Mitspieler geriet, offenbar im Highschool-Alter. Der 33-Jährige machte sich einen Spaß daraus, sich ebenfalls als Teenager auszugeben.

Das ging jedoch böse nach hinten los, als Slime seinen Mitspielenden sein wahres Alter verriet.

MontanaBlack ist mit 35 Jahren sogar noch älter als Slime und muss sich regelmäßig Rentner-Witze auf seine Kosten anhören.

„Ich vergesse manchmal, dass es alte Leute gibt, die keine Frau haben“

Wie lief es für den Streamer? Tatsächlich gelang es Slime offenbar, seine Mitspieler mit seiner „jugendlichen Persona“ zu überzeugen. Unterstützt von seinem Chat und einigen schnellen Google-Suchen nach Jugendwörtern schlug sich der 33-Jährige wacker.

Nach ein paar Runden plagte den Streamer jedoch das schlechte Gewissen, er hatte das Gefühl, die jungen Spieler hinters Licht zu führen. Da war er jedoch schon „zu tief drin“, um die Wahrheit zu sagen, so Slime. Er beschloss schließlich, den Scherz in der letzten Runde aufzulösen.

Als es so weit war, gestand der Streamer: „Leute, ich hab euch verarscht, ich bin ein 33-jähriger, kahlköpfiger Mann.“

Wie reagierten die Mitspieler auf die Wahrheit? Die brachen erstmal in schallendes Gelächter aus. Ein Spieler murmelt im Hintergrund: „Mein Vater ist kahl“, was Slime bereits einen leichten Stich versetzt haben dürfte. Dennoch bietet er großzügig an, den jungen Mitspielern ihre Fragen zum Erwachsensein zu beantworten.

Bereits nach der ersten Frage bereute er seine Entscheidung jedoch – sowie wahrscheinlich sämtliche Entscheidungen in seinem Leben, die ihn an diesen Punkt geführt hatten.

Denn eine Mitspielerin wollte wissen, was er seiner Frau zu Weihnachten geschenkt habe. Im nächsten Moment scheint ihr aber klar zu werden, dass diese Frage, unter den falschen Umständen, unhöflich erscheinen könnte.

Mit ihrem Versuch, die Situation zu retten, gibt sie Slime jedoch endgültig den Rest: „Warte, hast du eine Frau? Ich vergesse manchmal, dass es alte Leute gibt, die keine Frau haben.“ Der 33-Jährige gibt zu, trotz seines reifen Alters unverheiratet zu sein, ehe er sich lachend an seinen Chat wendet.

Den entscheidenden Moment seht ihr hier:

Das Älterwerden trifft viele unvorbereitet

Der Clip landete im Subreddit r/LivestreamFail, einer der größten Communitys für alles rund um Livestreaming. Dort wurden zahlreiche Zuschauer offenbar schlagartig ebenfalls mit ihrem hohen Alter konfrontiert:

„33 ist nicht so alt, oder Jungs?“

– „Ja, ich habe gehört, 30 ist das neue 20… oder?“ (via Reddit)

Andere berichten von ähnlichen Erlebnissen oder tauschen sich darüber aus, wie schnell doch die Zeit vergeht, seit sie keine Teenager mehr sind. „Ich bereue alles, was ich darüber gesagt habe, dass Menschen in ihren 30ern alt seien“, gesteht ein Nutzer.

Ein Nutzer hat jedoch genau die richtigen Worte parat, für all diejenigen, die einfach urplötzlich vom Erwachsensein überrascht wurden: „Das Leben ist kein Wettrennen, in dem man bestimmte Meilensteine in einem bestimmten Alter erreicht haben muss.“

Ähnlich dürfte es auch Gronkh sehen, welcher deutliche Worte an Kritiker hat, die behaupten: „Du bist zu alt zum Spielen“