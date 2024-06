Twitch-Streamer ist nett zu seinem einzigen Zuschauer: Der bringt ihm Tausende und verändert sein Leben

Auf TikTok geht ein Video viral, in dem ein Twitch-Streamer freundlich zu seinem einzigen Zuschauer ist. Jetzt hat er Tausende Follower.

Was ist das für ein Streamer? chetter72 gehört auf Twitch nicht zu den Superstars, die täglich vor Zehntausenden Zuschauern auf Sendung gehen. Er streamt nur vereinzelt, vor wenigen Zuschauern, überwiegend Fortnite oder das Gelegenheitsspiel Party Animals. Das änderte sich jetzt jedoch schlagartig.

Denn chetter72 ist der Star eines viralen Videos auf TikTok. Der Nutzer „pudgykindness“ zeigt, wie er auf chetter72 stieß, als er auf Twitch durch Streamer ohne Zuschauer scrollte.

Im Verlauf des Gesprächs zwischen den beiden berichtet chetter72, dass er 15 Jahre lang für Disney gearbeitet habe. In Disneyland sei er die Stimme der Schildkröte Crush aus Findet Nemo in der interaktiven Show „Turtle Talk with Crush“ gewesen.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte er seinem Beruf jedoch nicht mehr nachgehen, wie er berichtet. chetter72 sieht sich jedoch als Entertainer durch und durch und vermisste es, vor Leuten aufzutreten, weshalb er es auf Twitch versuchte.

Endgültig eroberte der Streamer die Herzen der Community, als er für seinen einen Zuschauer eine abgewandelte Version von „Happy Birthday“ sang. Der Zuschauer überraschte ihn daraufhin mit einer Donation über 450 US-Dollar und rief auf TikTok dazu auf, das Leben des freundlichen Streamers zu verändern – und Tausende folgten der Aufforderung.

Geschichte des Streamers zeigt positive Seiten des Internets

Wie wirkte sich das aus? Das Video von pudgykindness wurde über 50 Millionen Mal gesehen und erhielt 8,7 Millionen Likes. Zahlreiche Zuschauer machten sich daraufhin auf zum Twitch-Kanal von chetter72, um ihm zu folgen.

In den Kommentaren auf TikTok teilen Nutzer Updates über die steigenden Followerzahlen des Streamers oder freuen sich einfach für ihn:

twitch4me: „Digga, 113k Follower, ich gönn’ ihm das so.“

nordic_chaos: „Wollte eh gerade weinen, kein Ding.“

Eunique Little: „Wahnsinn, ich liebe das Internet dafür.“

Nimorius: „Macht die richtigen Leute berühmt … was ein sympathischer Mann.“

Als chetter72 am 15. Juni 2024 auf Twitch auf Sendung ging, konnte er kaum fassen, wie viele Zuschauer sich in seinem Chat versammelten. „Ich bin total sprachlos“, erklärte er. In den ersten Augenblicken des Streams konnte man ihn sogar kaum verstehen, so sehr häuften sich die Benachrichtigungen für Abos, Cheers und Donations.

chetter72 berichtet, er habe am Vorabend von seiner plötzlichen Berühmtheit erfahren, nachdem eine Freundin auf das Video gestoßen war. Seitdem habe er verfolgt, wie die Zahlen in die Höhe schossen. Er bedankt sich bei den Zuschauern und sagt, sie hätten sein Leben auf eine Weise verändert, die er gar nicht in Worte fassen könne.

Dann macht er genau das, wofür er auf Twitch ist: positive Stimmung und Freundlichkeit verbreiten.

chetter72 geht auf Twitch mit Freundlichkeit durch die Decke

So erfolgreich ist der Streamer jetzt: Durch das virale TikTok-Video hat chetter72 aktuell den am schnellsten wachsenden Kanal auf Twitch. Knapp 240.000 Follower konnte er in den vergangenen sieben Tagen hinzugewinnen: mehr, als die Top-Streamer KaiCenat, caseoh_ und Jynxzi in diesem Zeitraum zusammen verzeichnen konnten (via SullyGnome).

Die berühmten 15 Minuten Fame können aber bekanntlich ebenso schnell wieder vorbei sein, wie sie gekommen sind. Es bleibt nun also abzuwarten, ob chetter72 die virale Aufmerksamkeit nun langfristig in eine treue Community verwandeln kann.

Die aktuellen Zahlen sehen jedoch ganz gut aus: Bei seinem ersten Stream nach seinem plötzlichen Erfolg schalteten zur Spitze 2.719 zu, das war am 15. Juni. Der aktuellste Stream vom 18. Juni erreichte immerhin noch einen Höchstwert von 1.325, durchschnittlich sehen immer noch mehrere hundert Leute zu.

Besonders beachtlich: chetter72 gewinnt aktuell mit jedem Stream noch weitere neue Follower hinzu. Auch, wenn sich die virale Aufmerksamkeit also nicht ewig aufrechterhalten lässt, kann sie einigen Zuschauern doch helfen, einen neuen Lieblings-Streamer zu entdecken. Twitch: 92-Jährige spielt für euch Ersatzoma, liest aus Märchen vor und erzählt Geschichten