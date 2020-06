Tropeognathus in ARK: Alle Spawn-Punkte und wie ihr ihn zähmt

Der Tropeognathus ist mit dem Release der „Crystal Isles“-Map zum Survival-MMO ARK: Survival Evolved hinzugekommen. Wir sagen euch, wo ihr den Flugdino findet, wie ihr ihn zähmt und welche Admin-Befehle es gibt.

Das ist der Tropeognathus: Der Tropeo ist der neueste Zuwachs an Flugdinos in ARK: Survival Evolved. Er entspricht einem realen Vorbild aus der frühen Kreidezeit und hat eine Flügelspannweite von etwa 8 Metern. Er hat eine hohe Ausdauer und gleitet langsam durch die Lüfte, vergleichbar mit einem Quetzal.

Mit seinem Sattel wird der Tropeo aber zum Kampfjet, ausgerüstet mit einer Bordkanone und einem Düsentriebwerk.

Das sind die Spawn-Punkte vom Tropeognathus

Hier findest du den Tropeo: Der Tropeognathus ist auf der „Crystal Isles“-Map Zuhause. Er ist selten, kann aber in 3 Arealen gefunden werden:

Den Tropeognathus findet ihr in 3 Biomen

Haltet euch bei eurer Suche bestenfalls an die Gewässer, dort taucht der Tropeo am häufigsten auf.

Wichtige Info: Die PS4- und Xbox One-Version von ARK haben aktuell keinen Zugriff auf Crytal Isles. Der Tropeo kann hier aber auf allen anderen Maps gefunden werden, wo auch andere Flug-Kreaturen ihr Unwesen treiben. Zumindest so lange, bis Crystal Isles im Sommer auch auf den Konsolen released wird.

Das sind die Spawn-Befehle: Seid ihr Admin eures eigenen Servers und habt keine Lust, den Tropeo zu suchen, könnt ihr einen Spawn-Befehl nutzen. Öffnet dazu die Admin-Konsole:

PC: Tab

PS4: L1 + R1 + Viereck + Dreieck

Xbox One: LB + RB + X + Y

Gebt nun folgenden Befehl ein:

admincheat summon Tropeognathus_Character_BP_C

Um den Tropeo direkt gezähmt spawnen zu lassen, benutzt ihr den Zusatz „Tamed“:

admincheat summontamed Tropeognathus_Character_BP_C

Um den Sattel spawnen zu lassen, müsst ihr in der Admin-Konsole folgenden Befehl eingeben:

cheat gfi TropeSaddle 1 1 0

So zähmt ihr einen Tropeognathus

Habt ihr einen Tropeo gefunden, lässt sich dieser nicht ganz so einfach zähmen, wie andere Flugtiere. Sie lassen sich Passiv zähmen und können nicht einfach betäubt werden.

Das benötigt ihr zum Zähmen und so funktioniert es: Die beste Methode zum Zähmen ist eine Balliste und Kettenbolas als Geschosse. Schießt damit auf den Tropeo und er wird bewegungsunfähig. Anschließend müsst ihr ihn entweder mit Fisch oder bestenfalls mit außergewöhnlichem Trockenfutter füttern.

Das ist das Problem: Der Tropeo frisst nur ein mal und ist dann eine ganze Weile nicht mehr hungrig. In der Zeit befreit er sich von den Ketten und wird zum Angriff übergehen. Ihr müsst ihn also ein zweites Mal mit den Kettenbolas treffen und einfangen. Frisst er das außergewöhnliche Trockenfutter ein zweites Mal, ist er in den meisten Fällen auch schon gezähmt. Bei Fisch dauert es länger.

So stellt ihr das außergewöhnliche Trockenfutter her: Um die Lieblingsspeise vom Tropeognathus herzustellen, benötigt ihr folgende Materialien:

1 x Extra Großes Ei

10 x Mejobeeren

1 x Seltene Blume

1 x Focal Chilli

5 x Fasern

1 x Wasser

Das Trockenfutter stellt ihr im Kochtopf oder in einem Industriekocher her.

So stellt ihr den Sattel her: Um den erfolgreich gezähmten Tropeognathus zu fliegen, benötigt ihr zwar keinen Sattel, aber er macht aus dem Tropeo einen Kampfjet. Das Engram dafür könnt Ihr mit Level 65 für 21 Punkte erwerben.

Im Fabrikator stellt Ihr den Sattel wie folgt her:

325 x Leder

450 x Fasern

250 x Polymer

600 x Metallbarren

120 x Kristalle

So zähmt ihr den Tropeo

Um den Tropeognathus voll und Ganz auszunutzen, benötigt ihr Benzin und Granaten, die ihr einfach in das Inventar der Kreatur legt. Fertig ist euer persönlicher Kampfjet. Eine weitere Besonderheit ist die Eigenschaft, dass der Tropeo als mobiler Grinder fungiert. Ihr könnt jedes Item, dass in seinem Inventar liegt, per Klick in seine Einzelteile zerlegen. Damit kann der Tropeo locker mit den 5 coolsten Flugdinos 2020 mithalten.