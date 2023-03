ARK: Crossplay auf PS4, PS5, Xbox, PC und Mobile – Alle Infos

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Ära von ARK 1 könnte sich jedoch trotzdem bald dem Ende nähern. Die Entwickler arbeiten fleißig an einem Nachfolger, der noch dieses Jahr erscheinen könnte: ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen .

Spieler findet seltsame Bauwerke in ARK und lernt so einen genialen Trick, der das Spiel massiv vereinfacht

Xbox One – Xbox Series: Die beiden Konsolen-Generationen von Microsoft legen euch ebenfalls keine Steine in den Weg. Nutzt die Freundes- oder die Server-Liste für den Beitritt.

