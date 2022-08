Der Argentavis ist eines der wichtigsten Tiere in ARK, aber in unsere Liste der 10 stärksten Dinos hat er es nicht geschafft:

Was sagt ihr zu der Falle? Findet ihr die Idee dahinter gut oder sagt ihr, eine Falle zum Zähmen eines Argentavis sei eher unnötig? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Anschließend lauft ihr außerhalb der Falle zu dem Türrahmen mit der darin platzierten Doppeltür und öffnet diese. Wenn die Tür offen ist, ragt sie in die Einflugschneise, durch die der Vogel in die Falle geflogen ist. Der Argentavis kann nun aufgrund seiner Größe die Falle nicht mehr verlassen.

Ihr lockt den Greifvogel durch die breite offene Seite der Falle, an der weder Türrahmen noch Steingeländer platziert sind, in das Innere der Falle. Dafür könnt ihr sogar auf einem Pteranodon sitzen, denn dieser kann geradeaus durch die doppelten Türrahmen durchfliegen. Der Argentavis kann das nicht, weil er zu groß ist.

Wollt ihr statt des Videos lieber eine schriftliche Erklärung, in die ihr immer wieder kurz reingucken könnt, beschreiben wir euch das Vorgehen in 8 kurzen Schritten:

Der Argentavis ist eine sehr nützliche Kreatur und ist in ARK: Survival Evolved ein wahrer Alleskönner. Der Vogel hat eine enorm hohe Traglast, ist eine fliegende Werkbank sowie ein solider Kämpfer. Zudem halbiert er das Gewicht zahlreicher Ressourcen, die er in seinem Inventar transportiert.

