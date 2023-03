Ober-Boss einer Firma, die ihr alle kennt, verschleudert fast 50.000 € in Clash of Clans – „Viel Scham“

In einem Interview hat der CEO des Unternehmens Match Group zugegeben, dass er massig Kohle in das Mobile-Game Clash of Clans gesteckt hat. Zu dem Unternehmen gehören bekannte Marken aus dem Dating-Bereich: darunter Tinder.

Bernard Kim ist der CEO von Match Group. Das Technologie-Unternehmen hat sich auf Dating-Dienst und Social Media spezialisiert, beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und ist besonders für ihre Dating-App „Tinder“ bekannt.

Der CEO wurde in einem Interview mit „New Street Research“ gefragt, ob sich die Geschäfte mit Mobile-Games und Dating-Apps vergleichen lassen. Daraufhin stellte Kim eine spannende Analogie vor, gab aber auch zu, dass er 50.000 $ in 3 Monaten Clash of Clans ausgegeben hat.

„Ich blicke immer noch mit viel Scham darauf zurück“

Was erzählte der CEO? Der Vergleich zielte darauf ab, welche langfristigen Erfolge man in Mobile-Games und mit Apps wie etwa Tinder in seinem Leben erreichen könnte. Bernard Kim meint:

Niemand spielt diese Spiele ewig. Ab einem bestimmten Punkt verlassen die Leute ein Spielerlebnis. Und was bleibt dir übrig? Ich persönlich habe in drei Monaten 50.000 Dollar für Clash of Clans ausgegeben und ich blicke immer noch mit viel Scham darauf zurück. Ich denke: „Oh mein Gott, was habe ich wirklich von dieser Erfahrung mitgenommen?“ Nichts, außer einer wirklich erstaunlichen Wand, die heute nicht cool ist. Interview Bernard Kim mit New Street Research via theverge.com

Dann spricht Kim den Interviewer direkt an, denn dieser hat offenbar seine Frau über die Dating-App Tinder kennengelernt. Kim meint, man könnte viel mehr echte Vorteile aus einer Dating-App ziehen und sogar Freude fürs Leben finden.

In Clash of Clans hätte er jetzt nur eine dicke Wand, die niemanden interessiert – ja nicht mal mehr ihn selbst. Kim schämt sich, die 50.000 Dollar in das Mobile-Game gesteckt zu haben.

Clash of Clans ist ohnehin nicht unbedingt das beste Spiel, wenn man sich mit viel Geld an die Spitze kämpfen möchte.

