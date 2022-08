Irre erfolgreiches Mobile-Game erfindet 40 Jahre Geschichte, um sich selbst zu feiern

Das Mobile-Game Clash of Clans feiert Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte es eine Dokumentation, die 40 Jahre Clash-Geschichte akkurat zusammenfasst. Dabei wird das Spiel gerade mal 10.

Das ist Clash of Clans: Clash of Clans ist ein Mobile-Game für iOS und Android, in dem ihr eurer eigenes Dorf aufbaut und die Dörfer anderer Spieler attackiert. Es gehört heute zu den bekanntesten und erfolgreichsten Handy-Spielen überhaupt (via Sensortower).

Es gibt allerdings Pay2Win-Mechaniken in dem Spiel, die Vorteile für Echtgeld-Geld bringen. Auch ansonsten kann es zu echt seltsamen Situationen in Clash of Clans kommen, wenn Mechaniken ausgehebelt werden.

Ursprünglich erschien das Spiel am 02. August 2012, es feiert also zehnjährigen Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde eine absolut echte und definitiv verlässliche Doku veröffentlicht, in der die gesamte Geschichte des Spiels aufgedröselt wird (Anm. d. Red.: Hier handelt es sich um Ironie).

Dabei wird schnell klar: Ja, „Clash of Clans“ ist erst zehn Jahre alt. Aber die wahre, hintergründige und absolut nicht erfundene Geschichte des Spiels begann bereits im Sommer 1982.

Die „Doku“ binden wir euch hier ein:

Was zeigt die definitiv korrekte Doku über Clash of Clans?

Das steckt im Video: Wenn ihr keine Lust habt, euch das Video anzusehen, fassen wir euch das hier einmal zusammen. 40 Jahre Spielgeschichte sind aber auch wirklich eine Menge.

In der Doku erzählt ein verlässlich wirkender, älterer Herr mit Rauschebart namens Leo Mallia, das er das Spiel als „Clash-Dokumentar“ seit 40 Jahren aktiv begleitet. Er wisse also, wovon er redet, wenn er sagt: „Alle meinen, sie kennen die Geschichte. Aber sie kennen nicht mal die Hälfte.“

Dann werden wir durch die Geschichte des Spiels geführt, angefangen im Sommer ’82 bei drei Teenagern, die gemeinsam das Arcade-Game „Clash“ entwickelten. Und weil es die 80er sind, stehen natürlich überall Daddelautomaten, Röhrenfernseher und alte Joysticks rum.

Das Spiel ist ein offensichtlicher Mario-Abklatsch, aber mindestens genauso erfolgreich. Weitere, absolut verlässliche Quellen kommen zu Wort, die von der „Clash-Manie“ in Spielhallen, epischen Storys in Nachrichtensendungen über den Barbaren und sogar dessen eigene Müsli-Packung berichten. Wir alle erinnern uns.

Wie entstand denn jetzt Clash of Clans? Wie es sich für eine große Geschichte gehört, kommt es dann doch zum Bruch. Jemandem steigt der Ruhm zu Kopf, wer anders versumpft im Keller der eigenen Eltern.

Es entstehen Folgeprojekte. „Clash-Dash“, ein beliebtes Rennspiel. Ein Parfüm namens „Bühm“. Und, natürlich: Ein Clash-Film.

Am Ende geht aber doch alles den Bach runter, denn der nächste Ansatz sitzt nicht: „Cradle of Darkness“ – eine blutige, dunkle Clash-Variante. Das war leider das schlechteste Video-Spiel aller Zeiten.

Danach kommt noch ein bisschen Drama, bis 2012 dann die große Wiedergeburt von Clash stattfindet – eben mit Clash of Clans.

Wie viel Wahres steckt da drin? Also, auf jeden Fall erschien Clash of Clans 2012. Der restliche Großteil der Doku wirkt wie ein verspäteter Aprilscherz – aber man kann sich eben nicht aussuchen, wann man Geburtstag hat. Dafür aber offenbar, wie alt man wird.

Was haltet ihr von dem Geburtstags-Gag? Könnt ihr damit etwas anfangen? Oder ist Clash of Clans generell nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.