SWTOR: Nach massiver Kritik an der MMORPG-Erweiterung soll’s ein neuer Patch nun regeln

Die SWTOR-Erweiterung „Legacy of the Sith“ steht in der Kritik. Kann ein einzelner Patch die zahlreichen Probleme des MMORPG-Addons beheben?

Star Wars: The Old Republic ist eines der wenigen MMORPGs, die sich über Jahre hinweg am Markt halten konnten. Doch die Feier zum 10. Geburtstag des Spiels ist mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Die neuste Erweiterung „Legacy of the Sith“ kam bei den Spielern eher „so mittel“ an. Das liegt vor allem an den zahlreichen Problemen, die es mit der neuen Erweiterung gab:

Eine kurze Story-Spielzeit von nur knapp einer Stunde

Überarbeitung des Interface, das unfertig und weniger ansprechend wirkt

Zahlreiche Änderungen, etwa an den Klassen oder Gildenbanken

Diese drei und zahlreiche weitere Probleme werden seit dem Release der neuen Erweiterungen angeregt im Forum diskutiert. Die ersten Tage herrschte Stille als Antwort auf diese Kritik bei BioWare, doch vor einigen Tagen hatten sich Community Manager „Jackie“ dann gemeldet.

Was wurde gesagt? Jackie versucht die Wogen in der SWTOR-Community zu glätten:

Wir haben in der vergangenen Woche euer Feedback erhalten, eure Posts und Nachrichten auf verschiedenen Plattformen gelesen. Das Team hat daran gearbeitet, von euch gemeldete Bugs zu beheben und Anpassungen durchzuführen, welche die Spiel-Erfahrung verbessern. Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt, finalisieren wir gerade die Details darüber, wann der nächste Patch erscheinen soll. Der enthält dann auch die Anpassungen für den Interface-Kontrast und andere Fehlerbehebungen. Sobald wir die Informationen haben, werden wir sie mit der ganzen Spielerschaft teilen, einschließlich der Infos, wann der Patch aufgespielt wird. […]

Damit ist zumindest klar: Die Sorgen der Spieler werden gehört, es gibt Pläne, die auf den Weg gebracht wurden.

Spieler sind wütend über langes Schweigen: Am meisten scheint den Spielern zuzusetzen, dass die Entwickler mehrere Tage über die auftretenden Probleme geschwiegen haben. Es wurde lange Zeit nicht gesagt, ob und was geändert wird. Diese fehlende Kommunikation sehen viele als den größten Schwachpunkt und als weitere Quelle der Frustration. So schrieb bcnsmom im offiziellen SWTOR-Forum:

[…] Ihr habt auch noch die ganze Zeit dazu geschwiegen, was der Ursprung von weiterer Frustration und Zorn ist. Warum seid ihr leise zu einem Thema, das ihr implementiert habt und das uns Spieler verletzt? Ich verstehe es nicht. Das ist extrem verletzend für alle, die so loyal zu euch waren, nun so behandelt zu werden.

Wann kommt der Patch? Ein genaues Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht, auch wen offensichtlich ist, dass die noch vorhandenen Spieler sehnsüchtig darauf warten. Es scheint ganz so, als müsse SWTOR sich von dieser Erweiterung erst einmal erholen, denn dass BioWare damit alles andere als einen Volltreffer gelandet hat, sieht auch unser Autor Alexander Leitsch so:

