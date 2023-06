2 Superhelden-Spiele mit einem Metacritic-Wert über 90 kriegt ihr nun in einem 30€-Paket für PS4 und PS5

Die Batman-Arkham-Reihe hat neue Standards gesetzt, was Superhelden-Spiele angeht. Eine solch qualitative Verarbeitung von Comic-Stoff gab es vorher nicht, und alle Spiele waren unter Kritikern und Spielern sehr beliebt. Jetzt kriegt ihr die zwei ersten Teile für PS4 und PS5 im Angebot.

Was ist Batman: Return to Arkham? Das Spiel ist eine Collection der ersten beiden Batman-Arkham-Spiele, die ursprünglich auf der PS3 erschienen sind. Diese Collection enthält alle erschienenen DLCs und eine überarbeitete und verbesserte Grafik.

Im ersten Teil ist man im Arkham Asylum unterwegs, einer Psychatrie, in der viele Superschurken gebracht werden, nachdem Batman sie gefangen hat. Am Anfang des Spiels bringt Batman den Joker dorthin. Dieser entkommt jedoch und macht die Psychiatrie zu seinem eigenen Irrenhaus.

In der Fortsetzung wird das Arkham Asylum zu einer riesigen Stadt voller Verbrecher umgebaut. Auch dort muss Batman herausfinden, welche Gründe das Ganze hat und wer hinter all den Plänen in Arkham City steckt.

Momentan arbeitet Rocksteady Studios, das Ursprungsstudio der Batman-Spiele, an einem Suicide-Squad-Spiel. Suicide Squad Kill the Justice League lässt Spieler sich eher fürchten als freuen.

Beide Teile präsentieren euch klassische Batman-Bösewichte im neuen Gewand, die ihr bekämpfen müsst. Mal lässt man die Fäuste direkt sprechen, mal schleicht man sich um bewaffnete Gegner herum und erledigt sie im Schatten. Auch klassische Rätsel begleiten beide Spiele.

Einen großen Einfluss hatte das Free-Flow-Kampfsystem, welches Batman hervorragend repräsentiert hat. Andere Spiele wie Marvels Spiderman oder Shadow of Mordor ließen sich von diesem Kampfsystem sogar inspirieren.

Beide Spiele haben über 90 auf Metacritic

Wie sind die Spiele bewertet? Als die Spiele auf der PS3 erschienen, erhielt Arkham Asylum eine 91 und Arkham City eine 96 auf Metacritic. Das sind damit die beiden am besten bewerteten Superhelden-Spiele aller Zeiten.

Die Batman: Return to Arkham Collection erhielt zwar nur eine 73 auf der PS4, dies liegt aber an technischen Problemen zum Release. Wie Spieler in einem Reddit-Post berichten, sollen diese Probleme inzwischen weitestgehend behoben worden sein.

Auch eine PS4-Pro- und damit auch PS5-Optimierung wurde nach Release nachgepatcht. Andere Spiele, die auch auf der PS4 noch wunderschön sind, haben wir euch zusammengetragen.

Wie viel kostet Batman: Return to Arkham? Im PlayStation Store kriegt ihr die Collection bis zum 22.06.2023 für 29,99 €. Habt ihr ein PS-Plus-Abo bekommt ihr sie sogar für 9,99 €. Dabei ist egal, welche Abo-Tier ihr habt.

Beides ein guter Preis, wenn ihr diese Superhelden-Meilensteine nachholen wollt.

Interessieren euch Superhelden auch im Serien-Bereich, dann hilft euch vielleicht unsere Liste von Superhelden-Serien für Erwachsene eine neue Show zu finden.