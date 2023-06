5 Spiele auf PS4, die so schön sind, dass ihr noch keine PS5 braucht

Mit dem Sprung auf die PS5 werden Sonys neuste Spiele immer hochwertiger. Doch auch auf der PS4 gibt es einige grafische Highlights, die die PS5-Version nicht nötig haben. Wir zeigen euch, welche Titel es der MeinMMO-Redaktion besonders angetan haben und für uns die schönste Grafik auf der PS4 bieten.

Viele Spiele sind mittlerweile kaum noch von Kinofilmen zu unterscheiden. Dank Raytracing und Co. sieht die heutige Grafik fast so aus wie die Realität. Da der Lebenszyklus der PS5 gerade erst begonnen hat, werden in den kommenden Jahren viele weitere Grafik-Kracher das Licht der Welt erblicken.

Allerdings bot schon die Vorgängergeneration so manchen Grafik-Kracher: Ghost of Tsushima lud beispielsweise schon auf der PS4 dazu ein, die malerische Landschaft von Tsushima zu erkunden. Und inFamous Second Son bot ein wahres Effektfeuerwerk, bei dem wir aus dem Staunen nicht mehr rauskamen.

Wir haben euch deshalb in einem Video einige Beispiele auf der PS4 zusammengestellt, für die wir keine PS5 brauchen.

Die Top 5 der MeinMMO-Redaktion gibt es hier zu bestaunen:

Dank der PS4 Pro konnte die Leistung der Konsolengeneration und somit auch die Optik der Spiele auf ein höheres Niveau gehoben werden. Die Zwischensequenzen und das Spiel selbst boten somit einen wunderschönen Anblick.

Das Gleiche gilt übrigens auch für die PS3-Ära. Auch auf dieser Konsole gab es ansehnliche Spiele, die wir auch heute noch aufgrund ihrer Grafik in die Konsole einlegen würden.

In dem dazugehörigen Video haben wir euch ebenfalls fünf Spiele zusammengestellt, die auch heute noch schön aussehen:

Daneben gibt es noch weitere Spiele, die wir auf der PS4 vermissen würden. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat in seiner persönlichen Top 10 alle PS4-Spiele in einem Ranking aufgelistet, deren Grafik ihn auch heute noch aus den Socken hauen: Die 10 Spiele auf der PS4 mit der schönsten Grafik