Der deutsche Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler hat bereits Unmengen in FIFA 23 ausgegeben, um das „beste Team der Welt“ zu bauen. Doch nach der Weekend-League überlegt er, mit dem Spiel aufzuhören.

Was muss man zu Trymacs wissen? Trymacs ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Er wird vor allem mit dem Mobile-Game Clash of Clans assoziiert, darin ist er der meistgesehene Streamer weltweit (via sullygnome).

Trymacs zeigt allerdings auch andere Spiele und ist jedes Jahr pünktlich zum Release der neuesten Auflage der erfolgreichen FIFA-Reihe von EA dabei. Der Streamer ist dafür bekannt, Unmengen von Geld in seine Spiele zu stecken – und kann in manchen Games enormen Einfluss ausüben.

Trymacs steht ganz offen zu seinen Pay2Win-Inhalten: „Das ist das Format – ich bin scheiße im Spiel, aber habe das beste Team der Welt. Ganz einfach.“ Wer spielerisches Können sehen wolle, könne ja einfach einen der vielen E-Sportler auf Twitch schauen, so der Streamer.

Seine Zuschauer warnt Trymacs jedoch davor, so viel Geld in Spiele zu stecken. Das sei nämlich alles Abzocke, er hingegen würde das für Content machen und dadurch seine Investitionen zurückbekommen.

Trymacs sagt, Stream-Sniper machen ihm alle Spiele kaputt

Was ist am Wochenende passiert? Eigentlich hatte Trymacs am Wochenende sein Ergebnis der letzten Weekend-League von 13 Siegen und 7 Niederlagen toppen wollen. Doch schon nach dem ersten Spiel hatte Trymacs keine Lust mehr.

Was stört Trymacs? Trymacs hat das Gefühl, von Stream-Snipern in FIFA heimgesucht zu werden. Er rechnet seinen Zuschauern vor: Von 10 Spielen seien 9 Spiele gegen deutsche Gegner, so Trymacs. Das hält er offenbar für überproportional viel.

Denn er habe extra die Einstellung „Spiele in der Nähe finden“ deaktiviert, um mit Gegnern aus aller Welt gepaart zu werden. Von 30 Spielen, die er dann mit einem Blackscreen spiele, seien nur noch 20 % gegen Deutsche. Das sei normal, da die deutsche Community ja auch recht groß sei, befindet Trymacs.

Was ist überhaupt Stream Sniping? Dabei handelt es sich um ein Problem vieler Streamer. Gegner schauen sich den Stream neben ihrem eigenen Spiel an und verschaffen sich dadurch Vorteile – so können sie bei Shootern beispielsweise sehen, wo sich der Streamer befindet und ihn gezielt ins Visier nehmen.

Bei Kartenspielen wie Hearthstone oder Poker kann dem Streamer wortwörtlich in die Karten geschaut werden. Die Methode gilt daher als extrem unfair und wird auch als „Stream Cheating“ bezeichnet.

Mit dem Blackscreen kann Trymacs verschleiern, wann genau er ein Game sucht und dadurch verhindern, dass Streamsniper den perfekten Moment abpassen, selbst zu queuen. So reduziert er die Wahrscheinlichkeit, dass die vermeintlichen Stream Sniper gezielt mit ihm gematcht werden.

Trymacs scheint vor allem zu stören, dass besonders starke Gegner ihn auf diese Art ins Visier nehmen. Der Streamer fasst das so zusammen:

Der [gegnerische Spieler] ist in FIFA viel, viel besser als ich. Aber er ist natürlich menschlich leider ein H*rensohn, weil er den Leuten hier den Stream und das YouTube-Video versemmelt. Trymacs

Trymacs sagt, er sei wirklich schlecht in FIFA, die Weekend League sei daher auch so schon schwer genug. Er verstehe deshalb auch nicht, was die Stream Sniper bezwecken: „Was will er beweisen, dass er besser ist als ich in FIFA? Das könnte ich ihm auch von vornherein sagen.“

Stream Sniping in FIFA, geht das überhaupt? Die Zuschauer von Trymacs sind da geteilter Meinung. Die einen sagen, bei Spielen wie Warzone oder Fortnite könnten sie das Problem verstehen, doch bei FIFA gehe es einzig um Skill.

Andere halten dagegen: Es gehe beim Stream Sniping nicht nur darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Sniper würden einfach einen „extrem ekligen Fußball“ spielen, also alles daran setzen, den Spaß am Spiel zu verderben.

Dazu gehören dann Aktionen wie oft Pausen einzulegen und alle Wiederholungen laufen zu lassen. Dadurch wird der Spielfluss unterbrochen, was für den Gegner – und im Fall von Streamern auch für die Zuschauer – extrem langweilig ist.

Den ganzen Stream könnt ihr euch hier ansehen, den entscheidenden Moment gibt es als Clip:

Wie kann Trymacs gegen das Problem vorgehen? Die meisten Streamer übertragen einfach mit einem Delay, also einer Verzögerung von 30–60 Sekunden. Doch das möchte Trymacs nicht. Er sagt, er wolle einfach ganz normal die Weekend League spielen.

Ein Delay oder gar die ganze Weekend League off-stream zu spielen, sei doof für seine Zuschauer.

Wie geht es weiter? Trymacs spielt offenbar mit dem Gedanken, FIFA nicht mehr im Stream zu zeigen. Er listet einige Spiele auf, die er wegen Streamsnipern schon nicht mehr spielen könne, darunter Warzone, Fortnite und Rumbleverse.

Vorerst wird er seinen Zuschauern aber wohl noch erhalten bleiben: Er könne ja nicht 21.000 € in FIFA stecken und das Spiel dann nicht mehr zeigen, so Trymacs.

Stattdessen überlegt Trymacs, Feuer mit Feuer zu bekämpfen: Er möchte Stream Sniper zusammentrommeln, die auf seiner Seite stehen und ihn dann absichtlich gewinnen lassen.

Wie seht ihr das? Ist Stream Sniping ein Problem in FIFA oder stellt Trymacs sich einfach nur an?

