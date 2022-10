Für FIFA 23 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 5 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Gnabry, Mendy und Kamada.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für das neue TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen im realen Fußball überzeugt haben. Diese Spieler erhalten verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in FUT verfügbar sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 5 sind. Am Ende kann das offizielle TOTW ganz anders aussehen.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 23 zu verdienen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 5 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Alisson (Liverpool FC)

Verteidiger

LV: Mendy (Real Madrid)

IV: Zubeldia (Real Sociedad)

IV: Danilo (Juventus Turin)

Mittelfeldspieler

ZDM: Hojbjerg (Tottenham Hotspur)

ZM: Kamada (Eintracht Frankfurt)

ZM: Barella (Inter Mailand)

RM: Gnabry (Bayern München)

Stürmer

LF: Terrier (Stade Rennes)

RF: Valverde (Real Madrid)

ST: David (OSC Lille)

TOTW 5 Ersatzbank:

TH: Kepa (Chelsea FC)

RAV: Soppy (Atalanta)

IV: Juan Jesus (Neapel)

ZDM: Luiz Gustavo (al-Nasr FC)

ZM: Haberer (Union Berlin)

ZOM: Szoboszlai (RB Leipzig)

RM: Silas (VfB Stuttgart)

RF: Forrest (Celtic Glasgow)

ST: Denkey (Cercle Brügge)

ST: Belhanda (Adana Demirspor)

ST: Til (PSV Eindhoven)

ST: Van Wolfswinkel (FC Twente)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 5

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten könnten es schaffen:

Daichi Kamada machte mal wieder ein richtig starkes Spiel und schoss 2 Tore beim 5:1 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Eine Inform-Karte dürfte also drin sein für den Japaner.

machte mal wieder ein richtig starkes Spiel und schoss 2 Tore beim 5:1 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Eine Inform-Karte dürfte also drin sein für den Japaner. Bayerns Serge Gnabry spielte stark auf beim Spiel gegen den SC Freiburg. Am Ende verbuchte der deutsche Nationalspieler ein Tor sowie eine Vorlage zum 5:0 Endstand. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

spielte stark auf beim Spiel gegen den SC Freiburg. Am Ende verbuchte der deutsche Nationalspieler ein Tor sowie eine Vorlage zum 5:0 Endstand. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch. Union Berlin bezwang Borussia Dortmund mit 2:0 und Janik Haberer hatte großen Anteil daran, denn er spielte stark und machte die beiden Tore. Eine TOTW-Karte sollte also drin sein.

hatte großen Anteil daran, denn er spielte stark und machte die beiden Tore. Eine TOTW-Karte sollte also drin sein. Dominik Szoboszlai von RB Leipzig sorgte mit seinen 2 Torvorlagen für den Sieg gegen Hertha BSC.

von RB Leipzig sorgte mit seinen 2 Torvorlagen für den Sieg gegen Hertha BSC. 2 Tore und eine Vorlage gelangen Stuttgarts Silas beim 4:1 Sieg gegen den VfL Bochum. Eine Leistung, die eindeutig für eine TOTW-Karte spricht.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 5? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

