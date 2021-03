Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Entwickler Richard La Ruina selbst steht ebenso in der Kritik, weil er sich in der Öffentlichkeit sexistisch und negativ zu #MeToo geäußert hat. ( via gamesindustry ).

Zudem gibt es zwischendurch Einblendungen, in denen die Frauen sehr sehr knappe und eindeutig sexuelle Outfits tragen. Diese gibt es in einer zensierten und einer unzensierten Version.

In einer Demo gab es im Februar 2021 bereits einen Einblick in das Spiel. Darin führt man selbst den sexuellen Akt nicht aus, sondern das Spiel endet zuvor und der Entwickler selbst verrät, ob man Erfolg gehabt hätte oder abgeblitzt wäre und gibt zudem Ratschläge, wie man es besser machen könnte.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? In Super Seducer 3 geht es darum, eine Frau “aufzureißen” und das mit Hilfe von verschiedenen Dialog-Optionen. Dabei gibt es vorsichtige, aber auch sehr direkte Wege, um die Frauen anzusprechen.

Als Grund gab der Support an, dass “keine eindeutig sexuellen Bilder von realen Menschen” auf Steam gezeigt werden. Steam und die Entwickler stehen in diesem Punkt wohl schon länger im Austausch.

Steam hat Super Seducer 3 gesperrt. Das bezeichnet sich selbst als “Verführungs-Spiel”. Als Begründung gab Valve an, dass reale Personen in “eindeutig sexuellen Bildern” zu sehen seien. Die Entscheidung trifft jedoch auf Unverständnis bei vielen, da es laut denen auf Steam viel schlimmere Spiele gäbe.

