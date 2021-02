Sony-Chef erklärt, warum es so schwer ist, eine PS5 zu kaufen

Sony-Chef Jim Ryan hat sich jetzt zu den Problemen mit der Verfügbarkeit der PS5 geäußert. Dabei nennt er einige Gründe für den Mangel an neuen Konsolen.

Seit Monaten ärgern sich zahlreiche Interessierte damit herum, dass es kaum PS5-Konsolen zu kaufen gibt. Sobald sie da sind, sind sie auch schon wieder ausverkauft. Das ging so weit, dass sogar Bots benutzt wurden, um das knappe Angebot auszunutzen und Gewinn rauszuschlagen.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer PS5 seid, solltet ihr unseren Ticker im Auge behalten: Die 4. Welle kommt – Passt ab sofort auf diese Händler auf, wenn ihr eine PS5 sucht

Nun äußert sich der Sony-Chef zu der Problematik. Dabei geht er auf einige Gründe ein, die den Mangel an PS5-Konsolen erklären und entschuldigt sich bei den Spielern. MeinMMO fasst seine Aussagen für euch zusammen.

Warum gibt es so wenige PS5?

Das sagt der Sony-Chef: Jim Ryan verweist auf die Tatsache, dass man in den ersten Monaten über 4,5 Millionen Stück verkauft habe. Das sind laut Ryan mehr als beim Release der PS4. Insgesamt sei das Interesse deutlich größer, als man erwartet habe.

Dafür macht er teilweise die Corona-Pandemie verantwortlich. Auch die Lieferketten sind durch die Einschränkungen betroffen. Als Beispiele nennt Ryan einzelne Teile wie beispielsweise Halbleiter, die auch in Smartphones und PCs verbaut werden. Mit dem Thema Halbleiter haben wir uns auf MeinMMO bereits ausführlich befasst:

Nachfrage nach PS5 ist immer noch riesig – Warum gibt es so wenig Nachschub?

Die Umstellung auf ein komplett digital funktionierendes Verteilungsystem sei eine harte Aufgabe gewesen: „Wir mussten auf ein Verteilungsmodell umsteigen, das komplett Online ist und was wir so zuvor nie hatten.“ (via GQ) Die Pandemie habe zudem das Interesse an Konsolen und Videospielen nochmal angefeuert hat.

Der Sony-Chef verspricht in seinem Statement, dass man hart an dem Problem arbeite und versucht, so schnell wie möglich Nachschub zu liefern. Dabei bittet er die Spieler auch um Entschuldigung: „Das tut uns wirklich leid und wir sind gleichzeitig sehr dankbar für das Interesse, das so stark ist.“

Außerdem verspricht er, dass der Vorrat an Konsolen jeden Monat aufgefüllt werden soll, damit jeder seine PS5 bekommt. Man sei mit neuem Elan aus der Weihnachtszeit gekommen und will für größeren Nachschub sorgen.

Was haltet ihr von den Aussagen? Findet ihr die Gründe nachvollziehbar? Oder ärgert ihr euch weiterhin, dass es so holprig lief? Habt ihr es in den letzten Tagen geschafft, eine Konsole zu kaufen?