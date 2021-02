Seit einigen Tagen tickern wir schon über den Stand rund um die 4. Welle der PS5-Verkäufe. Aber wie viele von euch konnten in den letzten Tagen eine PS5 ergattern? Erzählt es uns.

Darum geht’s: Die Knappheit rund um die neuen Konsolen besteht weiterhin und so mancher Gamer versucht immer noch vergeblich eine PS5 oder Xbox Series X zu kaufen.

In den vergangenen Tagen haben einzelne Händler in Deutschland kleinere Nachschübe der begehrten PS5-Konsole erhalten und an die Kunden weiterverkauft. Dazu gehörten Online-Stores wie:

MediaMarkt

Saturn

Euronics

Spielegrotte

Unter unserem Ticker zur Verfügbarkeit der PS5 haben wir wahnsinnig viele Kommentare von euch erhalten und wissen, dass die Jagd nach der Konsole sich für viele von euch als stressig und frustriert gestaltet hat.

Immer wieder tauchen kleinere Kontingente auf, auf die sich die User stürzen. So manche F5-Taste wurde schon in Grund und Boden gedrückt, in der Hoffnung, dass man endlich zum Check-out weitergeleitet wird oder das Produkt wenigstens in den Warenkorb packen kann.

Es gab aber auch immer wieder fröhliche Kommentare von dem einen oder anderen Glückspilz, der es doch noch schaffte, eine Konsole zu kaufen. Aber wie viele von euch haben eine bekommen können? Nehmt an unserer Umfrage teil und verratet es uns.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder hat nur eine Stimme und die Abstimmung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Glück hatten oder ob ihr weiterhin hoffen und warten müsst. Wie vielen von euch konnten wir zu einer Konsole verhelfen? Wie vielen könnten wir mit unserem Ticker noch helfen? Wir freuen uns über euer Feedback.

Und weiterhin viel Erfolg an alle von eurem MeinMMO-Team!