Was bedeutet das konkret? Es soll Microsoft zufolge bis Mai 2021 schwer bleiben, an eine Xbox Series X/S zu kommen. Im Frühsommer dann dürfte aber wohl jeder eine der Konsolen kaufen können.

Wann gibt es wieder regulär Konsolen zu kaufen? Microsofts Chief Financial Officer Tim Stuart erklärte zudem, dass sich an dieser Situation wohl bis April 2021 nichts ändern wird. Es soll schwer bleiben, eine der neuen, leisen Xbox-Konsolen zu bekommen.

Darauf reagiert Microsofts Phil Spencer nun wie folgt: „Wir haben mehr Nachfrage als Angebot und dafür entschuldige ich mich bei den Leuten.“ Er meinte, dass die Konsolen jetzt seit zwei Monaten gebaut und so schnell wie möglich ausgeliefert werden. Da es aber eine so große Nachfrage nach den Konsolen gibt, sind sie bei den Händlern sofort ausverkauft. Das tut ihm sehr leid.

