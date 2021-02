Sammelklage gegen Sony wegen PS5-Controller eingereicht – Was ist da los?

Was fordern die Kläger? Sony soll also alle Betroffenen entschädigen und zusätzliche Wiedergutmachung leisten. Wie diese Wiedergutmachung aussehen soll, geht nicht genau aus dem Sachverhalt hervor.

Nach eigener Aussage hat Turner am 5. Februar 2021 eine PlayStation 5 gekauft und noch am gleichen Tag das Stick-Drift-Problem beim Controller festgestellt. Der Support riet ihm, die Konsole zu resetten, was nicht funktionierte. Letztlich hat Turner für 69,99 US-Dollar einen neuen Controller gekauft.

Diese Kanzlei ist auch schon in eine Sammelklage gegen Nintendo involviert, die das gleiche Problem mit den Joy-Cons der Switch aufgreift. Laut eurogamer.net wurde die Klage am 12. Februar 2021 eingereicht.

Was ist das Problem mit den PS5-Controllern? Seit dem Release der PS5 gab es hin und wieder Berichte über Probleme mit dem neuen DualSense-Controller . So beschwerten sich einige Spieler über den sogenannten Stick Drift.

