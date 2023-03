Schnellster Durchlauf in Sons of the Forest dauert nur 7 Minuten 27 Sekunden – Wird wohl nie mehr möglich sein

Speedrunner zocken das neue Survival-Spiel Sons of the Forest (Steam) gerade in absolut irren Zeiten durch. Zu den schnellsten gehört sogar ein Deutscher. Die Rekorde werden ab nun aber vermutlich ungebrochen bleiben, denn der Glitch, der sie möglich macht, soll behoben worden sein.

Das ist der Speedrun: Die Seite speedrun.com führt eine Bestenliste der Rekorde für die schnellsten Durchgänge in verschiedenen Spielen, darunter Sons of the Forest. Es gibt verschiedene Kategorien. Die schnellsten Durchläufe aktuell sind:

7 Minuten, 27 Sekunden und 567 Millisekunden vom Amerikaner spiceeTV (Schwierigkeit: Friedlich; der schnellste Durchlauf überhaupt)

7 Minuten, 54 Sekunden und 867 Millisekunden vom Litauer Mantelio (Schwierigkeit: Schwer; der schnellste Durchlauf auf höchster Schwierigkeit)

7 Minuten, 29 Sekunden und 450 Millisekunden vom Deutschen Melvin 20 (Schwierigkeit: Friedlich; der schnellste Deutsche)

Wie geht das so schnell? Mehrere Tricks ermöglichen es den Speedrunnern, Sons of the Forest so schnell durchzuspielen. Eines der wichtigsten Werkzeuge: ein Stock, wie schon der deutsche Streamer Dhalucard in seinem Speedrun zeigt.

Mit dem Stock lassen sich eigentlich verschlossene Türen umgehen und sogar außerhalb der eigentlichen Karte glitchen. Die Speedruns sind deswegen allesamt in der Kategorie „Any %, Glitched“.

Dazu nutzen die Speedrunner andere Mechaniken und mögliche Fehler, wie etwa, dass sie Geschwindigkeit aufbauen, während sie hangabwärts beim Laufen ein Buch öffnen. Den schnellsten Speedrun seht ihr hier:

Hotfix behebt Glitch – Nie wieder so schnelle Speedruns?

Die schnellsten Speedruns sind allesamt vom 2. März, wurden aber schon einige Stunden zuvor aufgenommen – noch bevor der 3. Hotfix aufgespielt wurde. In diesem wurde ein Fehler behoben, durch den „die Höllentür bestimmte Interaktionen nicht blockiert hat.“

Damit ist sehr wahrscheinlich gemeint, dass fortan keine Stöcke mehr durch die Tür platziert werden können. Diese super schnellen Speedruns dürften damit Geschichte sein.

Wollt ihr euch selbst an Sons of the Forest versuchen? Hier findet ihr 5 Tipps zum Einstieg:

Wie lang dauert Sons of the Forest nun? Schaut man in die Community, sieht man, dass Sons of the Forest etwa Story-Inhalte für 10 Stunden bietet. Wer sich beeilt, kann aber deutlich schneller sein.

Die schnellsten Speedruns ohne Glitches auf Friedlich dauern etwas unter 51 Minuten. Ihr braucht also, selbst wenn ihr schnell seid, mindestens eine Stunde. Speedrunner sind dafür bekannt, dass sie immer wieder Glitches finden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann wieder Durchläufe gibt, die schneller sind als 7 Minuten. Derzeit ist das aber eher unwahrscheinlich.

Übrigens finden sich Spieler in Sons of the Forest immer häufiger in einem moralischen Dilemma wieder:

