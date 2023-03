Sons of the Forest: Hotfix 3 – Diese 5 Änderungen stecken drin

Sons of the Forest hat einen Hotfix mit einigen Verbesserungen veröffentlicht. Diese 5 Änderungen stecken drin.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Das Survival-Spiel Sons of the Forest (SotF) wurde vor einer Woche, am 23. Februar, auf Steam im Early-Access veröffentlicht und war gleich zum Release ein voller Erfolg mit über 269.000 aktiven Spielern. Die ersten Spieler sind bereits nach 10 Stunden mit dem Spiel durch.

Was ist das für ein Hotfix? Am 01. März veröffentlichte Endnight Games, das Entwicklerstudio hinter SotF, Hotfix 3, der einige kleinere Probleme des Spiels beheben soll. Insgesamt enthält der Patch 5 Änderungen. (via Steam).

Hier findet ihr eine Übersicht mit den Änderungen:

Fix: Flaschen, die mit einem Hotkey belegt waren, werden nicht mehr entfernt, nachdem sie benutzt wurden

Arme und Beine werden erst ausgerüstet und nicht mehr sofort gegessen, wenn ihr einen entsprechenden Hotkey bedient

Behebung des Problems, dass die Beschriftung von Hotkey-Tasten in der Inventaransicht für einige Tasten nicht passt

Gefixt: Das Hotkey-Symbol hat den ersten Hotkey für alle nicht zugewiesenen Gegenstände angezeigt.

„Die Kollisionsberechnung an der Tür zur Hölle wurde behoben. Dort wurden bestimmte Interaktionen nicht blockiert.“

Bereits in einem vorherigen Hotfix am 28. Februar nahm Endnight Games einige Verbesserungen vor. So wurde in dem Patch beispielsweise das Hotkey-System sowie alle damit verbundenen Hinweise eingeführt, die in dem aktuell jüngsten Hotfix weitere Verbesserungen erhielten.

Was war das Problem beim Eingang zur Hölle? In den Patch-Notes enthalten ist ein Fix für ein Problem mit dem Eingang der Hölle. Dort seien bestimmte Interaktionen nicht blockiert worden.

Bei den „nicht blockierten Interaktionen“ könnte es sich um einen bekannten Exploit handeln, den Speedrunner nutzten, um in die Hölle zu gelangen. Dafür mussten die Spieler an einer bestimmten Stelle Stöcke in den Boden vor eine Tür rammen, um während der Animation durch die Tür zu glitchen. Auch der Twitch-Streamer Dhalucard nutzte den Exploit bei seinem Speedrun.

Es ist dementsprechend durchaus möglich, dass durch den Hotfix die bislang übliche Speedrun-Methode nicht mehr funktioniert.

Gibt es Reaktionen auf den Hotfix? Ja, auf Steam können Spieler eine Bewertung (Daumen hoch oder runter) für die Hotfixes angeben und Kommentare schreiben. Insgesamt erhielt der Hotfix über 7.400 “Gefällt mir”-Angaben sowie über 860 Kommentare (Stand 02. März, 10:30).

Viele der Kommentare fallen sehr positiv aus und schätzen die Arbeit der Entwickler. Manche Spieler wünschen sich jedoch auch Verbesserungen für andere Probleme – besonders die Performance wird immer wieder erwähnt.

Zudem sprechen die Spieler einen Fehler mit dem GPS der KI-Begleiter an. Das zeigt teilweise eine falsche oder sogar mehrere Positionen auf der Karte an, an denen sie sich befinden sollen. Einige Spieler fanden allerdings einen Trick, um Kelvin oder Virginia respawnen zu lassen.

Sons of the Forest: Respawn-Trick für Kelvin und Virginia – Was tun, wenn sie tot sind?