Ihr wartet auf Greymoor? Hier könnt ihr bereits Skyrim-Flair in ESO erleben

In The Elder Scrolls Online steckt bereits viel mehr Skyrim, als ich womöglich wisst. Hier erfahrt ihr, wo ihr schon jetzt, vor dem Release von Greymoor, die kühle Luft von Himmelsrand schnuppern könnt.

Die Region Himmelsrand gehört neben Morrowind zu den großen Favoriten der Elder-Scrolls-Fans. Immerhin spielten 2 der populärsten Spiele der Serie in den gleichnamigen Gebieten. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Entwickler im kommenden Addon Greymoor Skyrim als Setting gewählt haben.

Doch leider erscheint Greymoor erst am 26. Mai für den PC und erst am 9. Juni für die Konsolen.

Was kann man als Skyrim-Fan also machen, wenn man dringend Bedarf nach schneebedeckten Weiten und zünftigen Nord-Gelagen hat?

Hier findet ihr schon jetzt massig Skyrim in ESO

So viel Skyrim ist schon in ESO vorhanden: Wer auf Seiten des Ebenherz-Pakts ESO gespielt hat, der wird schon diverse Regionen aus Skyrim in ESO besucht haben. Dazu kamen aber im Laufe der Zeit noch weitere Regionen, vor allem in Form von Dungeon-Instanzen.

Die folgenden Absätze zeigen euch, wo ihr jetzt schon die eisige Luft des Nordens schnuppern könnt.

Ödfels

Hier findet ihr die Region: Wer das Spiel auf Seiten des Pakts startet, landet automatisch dort. Andererseits könnt ihr von Davons Wacht aus eine Passage zu der öden Insel buchen. Ödfels ist eine karge Insel vor der Küste Skyrims.

Die eisige Insel Ödfels.

Das erwartet euch dort: Als Start-Region bietet Ödfels schonmal eine gute Portion Skyrim für alle Fans der Region. Ihr findet schneebedeckte Ebenen, zünftige Langhäuser und sogar die allseits beliebten Grabhügel samt Dungeons und Untoten.

Im Laufe der Story helft ihr den Bewohnern der Insel, sich gegen einen Angriff des Dolchsturz-Bündnisses zu wehren und schließlich den geordneten Rückzug von der Insel aufs Festland zu organisieren.

Ostmarsch

Hier findet ihr die Region: Ostmarsch ist die östlichste der Regionen Skyrims. Ihr findet sie im Norden des Landes und könnt es über die Region Rift im Süden erreichen.

Eine Landschaft in Ostmarsch.

Das erwartet euch dort: Ostmarsch ist eine große Abenteuer-Region von ESO, die schon seit dem Grundspiel vorhanden ist. Hier findet ihr massig Aufgaben und Dinge zum Erkunden. Highlight ist dabei sicherlich die uralte Stadt Windhelm, die ihr sicher noch aus dem Spiel Skyrim kennen werdet.

Rift

Hier findet ihr die Region: Rift liegt gleich südlich von Ostmarsch und ist die südlichste der Skyrim-Regionen im Spiel. Ihr könnt es unter anderem von Cyrodiil aus erreichen.

In Rift ist es etwas wärmer als im Rest von Skyrim.

Das erwartet euch dort: Rift ist weiter südlich als der Rest von Skyrim und daher nicht ganz so frostig. Es erwarten euch also Wälder und Wissen voller Tiere. Außerdem lädt die Hauptstadt Riften zum Verweilen ein.

Fulstrom Heimstätte

Hier findet ihr die Region: Dieses befestigte Werhof liegt eigentlich in Ostmarsch, ihr könnt ihr aber nur im Laufe der Einführungsquest des DLCs Thieves Guild besuchen.

Das erwartet euch dort: Im Auftrag der angehenden Diebin Quen sollt ihr hier einen mysteriösen Schädel aus dem Besitz des örtlichen Machthabers rauben. Ihr schleicht also durch eine liebevoll ausgearbeiteter Nord-Heimstatt, in der ihr das neue Schleich-System aus der Diebesgilde ausgiebig ausprobiert.

Burg Grauenfrost

Hier findet ihr die Region: Hier handelt es sich um ein Gruppen-Dungeon, das es schon im Grundspiel gab. Es befindet sich physisch in der Region Ostmarsch in den Bergen, ihr könnt es aber auch problemlos über den Dungeonfinder aufsuchen.

Auch Bären sind Gegner in der vereisten Festung.

Das erwartet euch dort: Die Festung ist die uralte Heimat des Grauenfrost-Clans. Doch seit einiger Zeit hat man von denen nichts mehr gehört. Stattdessen toben Eisstürme über der Burg. Im Inneren der Festung erwarten euch dann Untote und am Ende eine fiese Hexe, deren Kameradinnen wir aktuell am Eiskap wiedertreffen.

Falkenring

Hier findet ihr die Region: Diese Stadt liegt in ESO eigentlich in Kargstein, gehört aber auch irgendwie zu Skyrim. Falkenring ist Schauplatz eines Dungeons in dem DLC Horns of The Reach.

Der große Endkampf gegen den Oberbullen.

Das erwartet euch dort: In diesem Dungeon, das eigentlich eher eine Szenario-Instanz ist, müsst ihr die Stadt gegen einen Angriff von Minotauren verteidigen. Das geht schon heftig los, indem ihr ein Belagerungsmammut vor den Toren abwehrt und endet mit einem epischen Kampf gegen einen Reisen-Minotaurus in der Halle des Jarls.

Eiskap

Hier findet ihr die Region: Diese Region liegt hoch im Norden und kann nur im Laufe des Dungeons Eiskap aus dem DLC Harrowstorm betreten werden.

Diese fiesen Hexen sind die Bosse im Eiskap.

Das erwartet euch dort: Dieses Dungeon ist Teil der Vorgeschichte von Greymoor und führt zwei wichtige Story-Elemente ein. Zum einen trefft ihr auf die Kämpferin Lyris Titanenkind, die in Greymoor erneut eine wichtige Rolle spielt. Dazu kommen hier die fiesen Hexen erneut vor, die für die gefürchteten Gramstürme in Greymoor verantwortlich sein werden und hier schon erstmals ihr Unheil anrichten.

Gesegnete Feuerprobe

Hier findet ihr die Region: Dieses Dungeon aus dem Grundspiel befindet sich in den Bergen der Region Rift. Ihr kommt aber auch über den Dungeon-Finder dorthin.

Hier erwarten euch Ruinen der Daedra.

Das erwartet euch dort: Die meisten Regionen Skyrims sind eisige und kalt. Doch hier habt ihr es mit einer von Lava durchzogenen alten Daedra-Ruine in den Bergen zu tun. Dort finden blutige Gladiatorenkämpfe statt und ihr müsst euch gegen die Bosse beweisen, bevor ihr es mit der Lava-Königin selbst zu tun bekommt.

Frostgewölbe

Hier findet ihr die Region: Das Frostgewölbe ist ein großes Dungeons aus dem DLC Wrathstone. Es befindet sich physisch in Ostmarsch

Der gewaltige Endboss des Dungeons.

Das erwartet euch dort: Das Frostgewölbe ist eine uralte Dwemer-Ruine, die erst vor kurzem aufgetaut ist. Bevor ihr aber tiefer in die Gewölbe vordringt, müsst ihr den dort hausenden Goblinstamm vertreiben. Am Ende der Instanz erwartet euch ein riesiger Dwemer-Koloss und ein Teil des Grollsteins als Belohnung.

Ihr wollt euch optimal auf Greymoor vorebreiten? Dann holt euch doch unser Sonderheft zum neuen ESO-Addon Greymoor. Das ist voller Infos, Guides, Tipps und Tricks. Unter anderem hat auch unser Autor Jürgen Horn dort mitgemischt.

Hier gibt’s einen weiteren Vorgeschmack auf Greymoor

Das gibt’s noch als Skyrim-Content: Wer die beiden Dungeons aus dem DLC Harrowstorm schon durch hat, kann sich außerdem noch an der neuen und kostenloses Prolog-Quest zu Greymoor versuchen. Die ist für alle Spieler offen, selbst wenn ihr Harrowstorm nicht gekauft habt. Dort trefft ihr Lyris und andere wichtige NPCs wieder und betretet sogar kurz die unheimlichen Tiefen der Schwarzweite.