Samsung zeigt Nachfolger für einen der besten Gaming-Monitore – will dafür 3.500 Euro

Was bietet das 2023er-Modell noch? Um die Multi-View-Funktion noch sinnvoller einsetzen zu können, hat Samsung dem Monitor außerdem einen KVM-Switch spendiert. Damit wird der Monitor zur Kommandozentrale in eurem Gaming-Setup. Statt für jeden Rechner ein eigenes Set aus Maus und Tastatur anzuschließen, reduziert sich der Aufwand auf eine einzige Maus-Tastatur-Kombination. Mit dem Tool „Easy Setting Box“ und separat erhältlichen USB Upstream-Kabeln könnt ihr eure Eingabegeräte nahtlos zwischen den 4 Multi-View-Displays hin- und herbewegen.

Die wohl größte Neuheit steckt in der Multi-View-Funktion. Diese ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 unterschiedlichen Input-Quellen, wie zum Beispiel Gaming-PCs oder Spiel-Konsolen. Auf diese Weise können auf dem Odyssey Ark 4 unterschiedliche Bildschirminhalte nebeneinander angezeigt werden. Dies entspricht 4 Displays mit 27,5 Zoll in 1080p-Auflösung. Und das auf einem einzigen Bildschirm.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Gaming-Wert von 8.4 (via RTINGS.com ) zählt der erste Odyssey Ark zu den besten seiner Klasse. Jetzt erscheint das Modell in der 2. Generation. Wir zeigen euch, was sich im Vergleich zum Vorgänger geändert hat und womit die 2023er-Version überzeugen will.

Insert

You are going to send email to