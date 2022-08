Samsung begeisterte Gamer mit riesigem Monitor – Was kann das Gerät für 3.500 Euro?

Was hatten Gamer befürchtet? Bereits bei der Vorstellung des Monitors hatten viele User vermutet, dass der neue Monitor von Samsung nicht gerade günstig ausfallen dürfte. So hatte damals jemand erklärt, dass er sich den Monitor sofort kaufen würde, wenn der Preis die 2000 US-Dollar nicht übersteigen werde.

Was ist das überhaupt für ein Gerät? Bei dem neuen Monitor von Samsung handelt es sich um einen 55-Zoll-Monitor, der auf 4K UHD setzt. Samsung setzt beim Display außerdem auf Quantum Mini-LEDs. Obendrein ist das Display gekrümmt, und zwar mit 1000R. Diese starke Krümmung soll laut Samsung dem menschlichen Auge am nächsten kommen.

