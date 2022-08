Was ist die beste Monitor-Größe für Gaming?

Ihr wollt euch einen neuen Gaming-Monitor kaufen, wisst aber nicht, wie groß er werden soll? Wir stellen euch die besten Tipps vor, was ihr bei der Größe eines Monitors beachten solltet.

Gaming-Monitore gibt es in diversen Größen und Varianten.Doch warum sollte man sich nicht einfach irgendeine Monitor-Größe kaufen, sondern sich vorher darüber Gedanken machen? Dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe.

Was spielt bei der Wahl des Monitors eine Rolle? Wer sich einen neuen Monitor für Gaming oder seine Arbeit kaufen möchte, der muss verschiedene Aspekte vor dem Kauf beachten:

Der Abstand, mit dem ihr vom Monitor entfernt sitzt.

Wie viel Platz ihr auf dem Schreibtisch habt.

Welche Auflösung (Full-HD, WQHD oder 4K) ihr verwendet.

Je höher die Auflösung, desto höher sind die Anforderungen an die Hardware.

Damit ihr alle diese Aspekte möglichst optimal auf eure Bedürfnisse und Hardware abstimmen könnt, fassen wir die wichtigsten Informationen für euch zusammen.

Auflösung, Größe, Sitzabstand und Pixeldichte – Das ist bei einem Monitor wichtig

Wo liegt der Unterschied zwischen Auflösung und Größe? Die Auflösung gibt die Menge der vertikalen und horizontalen Pixel an. Die Größe bezieht sich oft auf die Bildschirmdiagonale in Zoll.

Die Bildschirmgröße wird in Zentimeter (cm) oder Zoll („) angegeben. Hier misst man die Diagonale, also von der unteren linken Ecke bis zur oberen rechten Ecke.

Wächst die Bildschirmgröße, aber nicht die Auflösung, dann verteilen sich weniger Pixel auf eine große Fläche. Für den Betrachter wirkt das Bild dann weniger scharf. Hier spielt dann die Pixeldichte eine wichtige Rolle.

Was ist die Pixeldichte? Die Pixeldichte wird meistens in Bildpunkten pro Zoll (Pixel per Inch) in der Einheit ppi angegeben. Der Wert beschreibt, wie viele Pixel sich auf einem Rechteck mit Diagonale von einem Zoll befinden.

Je höher die Pixeldichte, desto schärfer das Bild. Wird die Pixeldichte geringer, dann wirkt das Bild unscharf. Dann seht ihr etwa gezackte Diagonal-Linien oder Pixelrauschen.

Laut dem bekannten Monitor-Magazin Prad fällt der sichtbare Mehrwert ab 150 ppi für die meisten User nur noch sehr gering aus (via prad.de). Eine Pixeldichte von etwa 109 ppi bietet für die meisten Nutzer ein ausreichend scharfes Bild.

Eine Rolle spielt hier jedoch auch, wie weit ihr vom Monitor weg sitzt. Sitzt ihr sehr nah vor dem Monitor, ist eine hohe Pixeldichte wichtiger, als wenn ihr weit weg sitzt.

Was ist für die Auflösung wichtig? Je größer eure Auflösung, desto flottere Hardware benötigt ihr. Denn in WQHD muss eure Grafikkarte deutlich mehr Bildpunkte berechnen als in Full-HD. Vor dem Kauf solltet ihr also schauen, welche Hardware euch zur Verfügung steht.

Welche Rolle spielt der Sitzabstand? Der Mindestabstand zum Monitor sollte etwa 50 Zentimeter sein. Ihr solltet so weit vom Display weg sitzen, sodass der gesamte Bildschirm in euer Sichtfeld passt. Bei einem Menschen sind das etwa 140 Grad. Die Theorie hinter den Zahlen stammt übrigens von der SMPTE, der „Society of Motion Picture and Television Engineers“.

Seht ihr nicht den ganzen Monitor, ermüdet das auf Dauer die Augen. Je nach Größe des Monitors müsst ihr daher einen größeren Abstand einrechnen. Mit einem kleinen Online-Tool könnt ihr übrigens den besten Abstand zum Monitor ganz einfach selbst berechnen (via phfx.com).

Full-HD: 24 – 25 Zoll

Wer auf Full-HD (1920×1080) zocken möchte, der sollte sich einen Monitor kaufen, der eine Größe von 24 bis 25 Zoll bietet. Bei dieser Größe ist die Pixeldichte am höchsten und das Bild bleibt für den Betrachter scharf.

Deutlich kleinere Monitore sind nur noch bedingt empfehlenswert. Solltet ihr euch überlegen, einen Monitor mit 27 Zoll zu kaufen, dann würden wir euch raten, direkt zu einem Gerät mit WQHD-Auflösung zu greifen. Denn in Full-HD kann 27 Zoll bereits leicht unscharf wirken, denn die Pixeldichte sinkt, wenn das Display größer wird, die Auflösung aber unverändert bleibt.

WQHD: 27 Zoll

Wollt ihr auf WQHD zocken, (2560×1440), dann solltet ihr euch einen Monitor mit 27-Zoll kaufen. Mit 108 PPI habt ihr eine angenehm hohe Pixeldichte und könnt viele Details erkennen.

32-Zoll-Monitore sind ebenfalls einen Blick wert, vielen Spielern ist diese Größe bereits zu viel für Gaming. Denn entweder müsst ihr bereits weit genug wegsitzen, um alles zu erfassen, oder ihr müsst euren Kopf viel bewegen, wenn ihr alles erfassen wollt. Für einen 32-Zoll-Monitor müsst ihr auch entsprechend viel Platz auf dem Tisch haben.

Für viele User stellt WQHD auch den besten Mittelweg zwischen Full-HD und 4K dar. Denn mit WQHD sind hohe Wiederholungsraten möglich, während 4K bereits deutlich mehr Leistung erfordert.

Die Wiederholungsrate beschreibt, wie viele Bilder pro Sekunde angezeigt werden können. Je mehr Bilder pro Sekunde, desto flüssiger wirkt das Bild für den Betrachter.

4K: 32 – 43 Zoll

Die beste Monitor-Größe für 4K-Auflösung ist 32 Zoll und größer. Denn hier habt ihr noch ein Seitenverhältnis von 16:9 und habt genügend Platz zum Spielen und zum Arbeiten. Bei 32 Zoll habt ihr noch eine Pixeldichte von 138 PPI.

Beachten solltet ihr jedoch, dass 4K noch einmal deutlich mehr Leistung benötigt als WQHD. Deutlich macht das der Pixelvergleich: Bei 4K habt ihr 8 Millionen Pixel, während es bei WQHD “nur” 3,6 Millionen sind. Mit entsprechend leistungsfähiger Hardware könnt ihr kaum von der hohen Auflösung in modernen Spielen profitieren.

Hinzu kommt, dass ein 4K-Monitor ab 32 Zoll auch jede Menge Platz auf eurem Schreibtisch benötigt.

