Twitch-Streamerin ist einen massiven Umweg gefahren, weil sie einfach zu höflich ist

Das war nicht das erste Mal, dass die Twitch-Streamerin Reved während ihrer Pause live war. Einmal ist sie heimlich auf einem neuen Account live gegangen, um zu sehen, was passiert. Wie dieser Stream ablief, lest ihr hier: Reved streamt undercover auf Twitch – Doch das bedeutet noch nicht das große Comeback

Ein Zuschauer erzählte sogar, dass er neben jemandem in der Bahn sitzen geblieben sei, obwohl dieser sich eingenässt habe. Reved konnte auch diese Situation nachvollziehen und sagte: Das könnte auch ich sein. An dem Punkt wäre ich aber glaube ich aufgestanden, aber ich checke den Punkt.

Warum ist sie einen Umweg gefahren? In ihrem Stream auf Twitch berichtete sie, dass sie einfach nur nett sein wollte und einen Anhalter mitgenommen habe. Dieser habe ihr dann erzählt, wohin er müsse, was nicht annähernd auf ihrer Strecke gelegen habe. Ihr sei die Situation jedoch so unangenehm gewesen, dass sie einen 40-minütigen Umweg in Kauf genommen habe.

Die Twitch -Streamerin Reved befindet sich aktuell eigentlich in einer Pause. Vor einigen Tagen kam sie jedoch für ein paar Stunden live und berichtete von einer Situation, in der sie einfach zu nett gewesen sei.

