Reved streamt undercover auf Twitch – Doch das bedeutet wohl nicht das große Comeback

Das führt zu einer Art Kultur der Selbstausbeutung auf Twitch: Wer es zu etwas bringen will, muss eigentlich ständig „grinden“, am besten täglich für viele Stunden streamen. Vielleicht ermutigt das Feedback, dass Reved von ihren treuen Fans bekommt, ja den ein oder anderen Streamer dazu, sich auch mal eine Auszeit zu gönnen.

Reved hat also ganz offensichtlich immer noch eine aktive Community, die sie unterstützt und sehnlichst auf ihre Rückkehr zu Twitch wartet. Das ist insofern interessant, als viele Twitch-Streamer sich kaum trauen, eine längere Streaming-Pause einzulegen: Die Zuschauer könnten sich ja in der Zwischenzeit einen anderen Content Creator suchen.

Was hat es mit dem Comeback auf sich? Bereits im März kehrte Reved heimlich zurück zu Twitch. Unter dem Namen „echtereved“ streamte sie für eine Stunde. Das Ganze geschah für ein YouTube-Video , welches jetzt am 7. April 2024 erschien.

