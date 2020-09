Am Wochenende vom 12. und 13. September finden die Final-Spiele der GSA League 2020 in Rainbow Six Siege statt. MeinMMO verrät euch, welche Teams antreten und welche Spiele besonders spannend werden.

Was ist das für ein Finale? Die GSA League 2020 in Rainbow Six Siege ist die National-Liga für Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der die besten Teams aus diesen Ländern gegeneinander antreten.

Die Playoffs finden nun nach den ereignisreichen regulären Spielen statt, die am 3. August beendet wurden. Am letzten Spieltag musste für eines der Top-Teams sogar der Manager einspringen, der noch nie zuvor Rainbow Six gespielt hat.

Wann findet das Finale statt? Am Samstag, den 12. Septemberm werden die Halbfinal-Spiele ausgetragen. Am Sonntag, den 13. September, dann schließlich da eigentliche Finale. Vor jedem Spieltag gibt es noch eine Pre-Show, ähnlich wie die Weekly Breach. Der konkrete Zeitplan ist:

Samstag, 12. September

12:45 Uhr – Pre-Show

13:00 Uhr – Eröffnungszeremonie

13:25 Uhr – Semi-Finale #1

im Anschluss – Semi-Finale #2

im Anschluss – Upper Bracket Final

Sonntag, 13. September

12:45 Uhr – Pre-Show

13:00 Uhr – XMG Panel

13:15 Uhr – Opening

13:35 Uhr – Consolation Finale

im Anschluss – Lower Bracket Final

im Anschluss – Grand Final

Diese netten Herren werden euch durch die Finalspiele begleiten.

Die Länge der Spiele variiert, da es auf die Leistung der einzelnen Teams ankommt. Zum Finale habt ihr auch eine Chance auf coole Gewinne von XMG, darunter einen Gaming-Stuhl sowie die neue RTX 3070 von Nvidia. Mehr zum Gewinnspiel und wie ihr teilnehmt erfahrt ihr bei den Kollegen von der GameStar.

Ergebnisse und Highlights der GSA League 2020

Bisher haben noch keine Finalspiele stattgefunden. Wir tragen die Ergebnisse der einzelnen Spiele hier ein, sobald sie bekannt sind. Die stattfindenden Spiele sind:

Team Secret vs Rogue

G2 Esports vs DIVIZON

Welche Spiele sollte ich sehen? Da es sich hier um die besten Teams der Liga handelt, ist jedes Match bereits ein Highlight. Allerdings wird am Samstag das Match G2 Esports gegen DIVIZON besonders interessant.

DIVIZON haben sogar gegen die Profis von Rogue schon eine Flawless-Runde hingelegt.

Beide Teams haben sich in der vorhergehenden Phase enorm stark gezeigt. Je nachdem, wie die Ergebnisse der Spiele bis zum Grand Final laufen, ist es sogar gut möglich, dass die Teams zwei Mal aufeinander treffen.

DIVIZON als unerwarteter Newcomer bekommt durch die Siege in der GSA League zudem noch den Aufstieg in die Pro League dazu, wird also zum waschechten Profi-Team. Ihre Spiele zu verfolgen, lohnt sich für jeden Freund des E-Sports.

Wenn ihr nur ein Pro-Match in Rainbow Six sehen könnt, schaut euch das beste an

Die Teams im Finale

Wer tritt an? Insgesamt vier der Teams der GSA League haben sich für die Finalspiele der GSA League qualifiziert.

Die vier Teams und ihre Gesichter.

Team Secret

33 Punkte (11 Siege, 3 Niederlagen) – Ein Pro-League-Team, das als bestes deutsches Team gilt und schon auf großen Bühnen gespielt hat. Zur GSA League hat sich Team Secret das Team OrgLess gekauft, das nun für sie spielt.

G2 Esports

2 Punkte (10 Siege, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden) – Eine der besten Teams in Europa mit Sitz in Berlin. G2 Esports spielt weltweit eine große Rolle im E-Sport – gerade in League of Legends und Valorant.

DIVIZON

30 Punkte (10 Siege, 4 Niederlagen) – Newcomer, die sich für die GSA League erst qualifiziert haben. DIVIZON ist ein vielversprechendes Aufsteiger-Team.

Rogue

20 Punkte (6 Siege, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden) – Rogue ist eine amerikanische Organisatzion mit europäischem Zweig, bei dem einige der besten deutschen Rainbow-Spieler zocken.

Das ist die Tabelle: Bisher gibt es noch keine Tabelle für das Finale. Die Ergebnisse zum Abschluss der regulären Spieltage aller teilnehmenden Teams bis zum Finale seht ihr hier:

Ablauf und Regeln der Playoffs

Wie wird gespielt? Anders als die Spieltage zuvor, wird im Finale ein „Best-of-3“ gespielt. Jedes Match besteht aus drei Spielen auf sieben Siege. Außerdem gibt es ein Doppel-K.O.-System. Die erste Niederlage bedeutet also kein Ausscheiden, sondern lediglich den Abstieg ins „Lower Bracket“.

Am ersten Spieltag finden die beiden ersten Matches statt sowie das Spiel der beiden Sieger aus den jeweiligen Spielen im Upper Bracket Final. Daraus resultiert dann das erste Final-Team.

Am zweiten Tag, am Sonntag, spielen dann die beiden Verlierer der ersten Spiele gegeneinander. Anschließend treffen der Sieger des Lower Brackets und der Verlierer des Upper Bracket Finals aufeinander. Der Sieger daraus wird der zweite Finalist.

Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden 40.000 € für die gesamte Liga und alle 8 Teams ausgeschüttet. Für die Finalisten gibt es davon 28.400 € in folgender Aufteilung:

10.000€ für Platz 1

8000€ für Platz 2

jeweils 5200€ für Platz 3 und 4

Rainbow Six Siege: So seht ihr die Deutsche Liga Alle Infos, Ankündigungen und Streaming-Pläne zur großen deutschsprachigen GSA-Liga. Zur Übersicht

Zuschauen auf Twitch und Co.

Wo kann ich das Finale sehen? Die Finalspiele werden auf dem offiziellen deutschen Twitch-Kanal von Rainbow Six als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Ubisoft übertragen. Den Twitch-Stream haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Obwohl das Offline-Finale live von den Eisbach Studios in München übertragen wird, könnt ihr aufgrund der Corona-Krise nicht vor Ort zuschauen. Die Shows und alle Spiele könnt ihr aber problemlos im Livestream ansehen.

Dauert euch die Zeit bis zum Finale zu lang? Schaut euch an, was Rainbow Six für euch geplant hat in unserem Special mit allen wichtigen Infos zur kommenden Season 3 von Jahr 5. Spoiler: Es wird sich vieles ändern.

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Auf unseren Websites und Kanälen findet ihr alle Infos und interessante Details über die Liga, Partien und Teams.