Nachdem Sony bereits Änderungen am Trophäen-System angekündigt hatte, hat man offenbar aus Versehen ein weiteres Trophäen-Feature für die PlayStation 5 verraten, über das sich viele Trophäen-Jäger freuen dürften. Das steckt hinter dem Trophy Tracking.

Was hat es mit dem Leak auf sich? Erst gestern hatte Sony das Innenleben der PS5 gezeigt und eine Überarbeitung des bisherigen Trophäen-Systems für die PS4 und die PS5 angekündigt. Doch gerade für Trophäen-Jäger gab es gestern noch mehr erfreuliche Nachrichten. So hat Sony zunächst wohl ungewollt ein weiteres Trophäen-Feature für die PlayStation 5 verraten – Das sogenannte Trophy Progress Tracking.

Auf der offiziellen französischen PS-Blog-Seite wurde dieses neue Feature zunächst zusammen mit der anstehenden Überarbeitung kurz vorgestellt, aber dann schnell wieder gelöscht. Offenbar ging diese Info also zu früh online. Es wird spekuliert, dass es eigentlich zusammen mit der Vorstellung des User Interface geplant war. Mittlerweile erhielten aber auch einige PlayStation-Spieler E-Mails von Sony, wo dieses Feature ebenfalls vorgestellt wurde.

Das steckt hinter dem Trophy Tracker auf der PS5: Das neue „Quality of Life“-Feature wurde nur kurz umrissen, doch es ist das, was sich so manch ein Trophäen-Jäger schon länger wünscht – zumindest auf der PlayStation. Auf der Xbox gibt es im Prinzip einen solchen Tracker nämlich bereits.

So zeigt der Trophäen-Tracker euch beispielsweise an, wie viele Artefakte man noch sammeln oder wie viele Rüstungs-Upgrades man noch genau freischalten muss (und bereits freigeschaltet) hat, um entsprechende Trophäen in einem Spiel freizuschalten.

Kurzum: Mit dem Tracker könnt ihr die Anforderungen für bestimmte Erfolge und euren Fortschritt dort besser nachvollziehen. Ihr seht genau, was und wie viel ihr noch für eine bestimmte Trophäe tun müsst.

Ein Ausschnitt aus der Sony-Email (Quelle: pushsquare.com)

Bekommen alle PS5-Spiele dieses Feature? Laut geleakter Beschreibung hört es sich zumindest nicht danach an. So ist dort die Rede von „unterstützten Spielen auf der PS5-Konsole“. Es sieht also eher nach einem optionalen Feature aus, das zwar auf der PS5 möglich ist, jedoch offenbar davon abhängt, ob Entwickler das in ihrem Spiel letztendlich implementieren.

Welche Spiele das im Detail unterstützen werden und ob das Feature direkt zum Launch bei den ersten PS5-Games verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise wird hier eine „richtige“ offizielle Ankündigung etwas mehr Licht ins Dunkel bringen.

