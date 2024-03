PS5 Pro: Großer Leak zeigt angeblich technische Daten, doch PC-Spieler könnten die großen Gewinner des Upgrades sein

Ein großer Leak soll angeblich die technischen Daten der PS5 Pro zeigen. MeinMMO erklärt euch, was hinter dem Leak zur PS5 Pro steckt. Vor allem PC-Spieler dürften langfristig davon profitieren, wenn AMD seine Technik nicht nur in der neuen PS5 verwenden wird.

Woher stammt der Leak? Der bekannter Leaker Tom Henderson berichtete auf InsiderGaming bereits von dem möglichen Leak der technischen Specs der PS5 Pro. Tom Henderson gilt als sehr zuverlässig, wenn es um Leaks geht. Dennoch solltet ihr die genannten Daten mit Vorsicht genießen.

Der Leak im Detail:

Speicher: 576 GB/s (18GT/s). Im Vergleich dazu bot die normale PS5 nur 448 GB/s (14 GT/s).

CPU: 3,85 GHz, 10 % mehr Performance bei Verwendung des High CPU Frequency Mode

GPU: 33,5 Teraflops

2-3 mal bessere Raytracing-Performance

Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K ist für zukünftige SDK-Versionen geplant

KI-Beschleuniger, der 300 TOPS an 8-Bit-Berechnungen / 67 TFLOPS an 16-Bit-Gleitkommaberechnungen unterstützt

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Wo stecken die größten Änderungen? Die meisten Änderungen gibt es tatsächlich beim Grafikchip. Während die Leistung der CPU fast identisch bleibt, vom High CPU Frequency Mode einmal abgesehen, soll die Leistung der GPU deutlich steigen. Immerhin sprechen wir hier von einer Mehrleistung von bis zu 45 %.

Laut eines anderen Leaks sollen in der PS5 Pro ein neuer Zen-4-Prozessor und RDNA3-Grafik verbaut sein. Auf Zen 4 setzt AMD bereits in seinen sehr erfolgreichen Ryzen-Prozessoren der 7000er-Reihe.

Was ist PSSR? Der Grafikchip soll PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) bieten. Das ist eine Upscaling- und Anti-Aliasing-Technologie, die eine eigene Architektur für maschinelles Lernen und einen KI-Beschleuniger liefern soll. Das erinnert an AMDs FSR oder Nvidias DLSS, soll aber eine eigenständige Technik werden. Einfach ausgedrückt werden damit Spiele in niedriger Auflösung berechnet und dann auf die volle Auflösung hochskaliert. Das spart Rechenleistung und von Upscaling profitieren vor allem ältere Grafikkarten.

Der PS5-Leak ist auch für PC-Spieler spannend

Was hat das mit dem PC zu tun? PC-Spieler könnten langfristig von diesem Upgrade profitieren. Sollte es AMD wirklich gelingen, die Raytracing-Performance auf den eigenen Chips deutlich zu steigern, dann könnten davon auch Spieler profitieren, die bisher eine AMD-Grafikkarte im Rechner haben. Bisher lag Nvidia bei der Performance mit aktiviertem Raytracing immer vor AMD.

Die Hardware in Konsolen ist zwar mit der Hardware in Gaming-PCs nur bedingt miteinander vergleichbar, dennoch setzt AMD sowohl bei der PS5 als auch bei Grafikkarten der RX-6000er-Generation auf die gleiche Architektur, nämlich RDNA 2. Konsolen haben zusätzlich den Vorteil, dass die einzelnen Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Bei Grafikkarten sind wir mittlerweile bei der RDNA3-Architektur angekommen. Hier setzt AMD erstmals auf modulare Chiplets bei Grafikkarten. Ob die neue PS5 Pro nun auch auf einen modularen Chip setzt wie etwa die RX-7000er-Modelle, ist noch nicht bekannt. Hier schweigen sowohl AMD als auch Sony eisern. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob AMD bereits an einer völlig neuen Architektur arbeitet und diese wiederum speziell für eine PS5 anpassen wird.

Sollte AMD jetzt große Änderungen vorstellen, könnten das auch gute Neuigkeiten für PC-Spieler bedeuten, die in Zukunft eine AMD-Grafikkarte kaufen wollen. Denn große und erfolgreiche Änderungen in der Grafik-Architektur kommen früher oder später auch auf dem PC an. Und eine deutlich verbesserte Raytracing-Performance dürfte den Abstand zu Nvidia deutlich schrumpfen lassen.

Die besten Grafikkarten, die ihr derzeit kaufen könnt, findet ihr auf MeinMMO:

Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2024