Diese Woche gibt es vor allem zwei Händler, bei denen ihr vermutlich eine PS5 kaufen könnt. MeinMMO stellt euch vor, was ihr beachten müsst. Heiße Kandidaten sind diese Woche mal wieder Otto und Amazon.

Wie ist die aktuelle Lage? Wer eine PS5 kaufen möchte, der muss momentan großes Glück haben. Denn die interessierten User kämpfen mit Scalpern und anderen Käufern um jede verfügbare Konsole. Und aktuell gibt es wenig Möglichkeiten, eine PS5 zu kaufen. Sony selbst hatte vor kurzem auch nur wenige Konsolen direkt verkauft.

Der Januar 2022 gehörte zu den schwächsten Monaten, wenn man eine PS5 kaufen möchte. Denn es gab kaum Drops und viele User wollen immer noch eine Next-Gen-Konsole kaufen. Und auch der Februar sieht bisher nicht wirklich besser aus.

Doch wie sieht es dieser Woche aus? MeinMMO stellt euch die spannendsten Möglichkeiten in dieser Woche vor.

Hier ist aktuell die Chance am größten, eine PS5 zu ergattern

Was spricht für neue PS5-Drops? Aktuell ist die Verkaufslage sehr dürftig und es gibt kaum Aktionen, wo man eine PS5 kaufen könnte. Doch bei einigen Shops könnte es diese Woche Chancen geben.

So gibt es schon länger das Gerücht, dass ihr bald bei Otto eine PS5 kaufen könnt. Wann die Aktion startet, können wir euch jedoch nicht sagen.

Am 2. Februar hatte das französische Amazon PS5-Konsolen verkauft. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass in Deutschland auch bald wieder eine Verkaufsaktion ansteht. Denn sowohl Frankreich als auch Deutschland werden aus dem gleichen Lager beliefert.

Je weiter der letzte Drop zurückliegt, desto höher ist grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkäufer wieder PS5 Konsolen im Angebot haben. Bei Amazon sind es mittlerweile fast 3 Wochen her, seit man eine PS5 kaufen konnte, bei Otto sind es immerhin schon über 50 Tage.

Wann finden Drops in der Regel statt? Im Normalfall verkaufen die meisten Händler ihre Konsolen im Vormittag. Ab mittags nehmen die Chancen auf eine PS5 spürbar ab. Solltet ihr also eine PS5 kaufen wollen, dann schaut vor allem in den Morgenstunden in unseren PS5-Ticker.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen im Februar 2022 – Passt ab sofort auf diese Händler auf