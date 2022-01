Regelmäßig bietet Sony auch PS5-Konsolen direkt im eigenen Shop an. Am morgigen Dienstag soll es wieder soweit sein. MeinMMO stellt euch alle Infos vor und erklärt euch, was ihr zu der Verkaufsaktion wissen müsst.

Weiterhin ist es schwierig, eine PS5 kaufen zu können. Das liegt unter anderem an fehlenden Bauteilen bei der Produktion. Denn viele Geräte brauchen bestimmte Bauteile, die jedoch durch die Corona-Pandemie nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen.

Doch nun gibt es Hinweise, dass schon bald eine weitere PS5-Aktion starten soll und zwar direkt bei Sony. MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt.

Morgen soll es bei PlayStation Direct PS5-Konsolen geben

Woher stammen die Infos? Bisher gab es noch eine offizielle Mitteilung von Sony selbst, doch etwa das News-Magazin Gameswirtschaft berichtet, dass sie jede Menge Screenshots und E-Mails gesehen haben (via gameswirtschaft.de). Da es sich hier um offizielle E-Mails und Einladungen handeln soll, halten wir einen Verkauf am morgigen Dienstag für ziemlich sicher – außer Sony bläst den Verkauf vorher noch ab.

Wann soll der Verkauf starten? In den zitierten E-Mails und Screenshots steht, dass es am morgigen Dienstag, den 25.01.2022, wieder einen PS5-Verkauf geben soll. Als Uhrzeit nennt Gameswirtschaft zwischen 9:00 und 11:00 Uhr.

Was ist der Vorteil von PlayStation Direct? PlayStation Direct ist der direkte Vertriebsweg von Sony. Ihr kauft also eure Hardware direkt bei Sony ein und nicht über einen Drittanbieter oder einen Shop. Die Retoure oder Garantiefälle regelt ihr dann ebenfalls direkt über Sony ab, was Zeit sparen kann.

Sony gab PS5-Verkauf nach einiger Zeit für alle frei

Wie läuft der Verkauf bei Playstation Direct? Zuerst gibt es einen Nachteil: Ihr könnt zu Beginn der Aktion nur eine PS5 bei Sony kaufen, wenn ihr eine E-Mail mit einem personalisierten Link bekommen habt. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 und das entsprechende Zubehör erwerben.

Daher unser Tipp: Schaut daher am besten direkt in euer E-Mail-Postfach und prüft, ob ihr einen Link zu Sony Direct erhalten habt. Dann könnt ihr euch nämlich schon auf den Drop am morgigen Dienstag vorbereiten.

Sony hatte aber bei den letzten Verkaufsaktionen die Warteschlange auch für die allgemeinen Interessierten freigegeben. Solltet ihr keinen Einladungslink haben, könnt ihr trotzdem auf eine PS5 hoffen. Die Chancen sind jedoch deutlich geringer, da viele User diese Chance nutzen.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

