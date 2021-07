PS Plus: Das sind die 3 neuen Spiele im August 2021 für PS4 und PS5

Sony hat die neuen Spiele bekannt gegeben, die die PS-Plus-Besitzer im August kostenlos erhalten werden. Es sind wie immer 3 Games für PS4 und PS5. Wir von MeinMMO stellen sie euch vor.

Hier die 3 neuen PS-Plus-Games im August 2021: Habt ihr ein laufendes Abo bei PlayStation Plus oder ihr wollt euch eins demnächst anschaffen, dann erwartet auch im August folgendes LineUp an monatlichen Gratis-Spielen:

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Hunter’s Arena: Legends (PS4 und PS5)

Im August könnt ihr unabhängig von eurer Plattform alle 3 Plus-Games runterladen. Denn Hunter’s Arena: Legends wird für die Plus-User in beiden Versionen verfügbar sein.

Wann und wo kann man die neuen PS-Plus-Spiele herunterladen? Die 3 neuen Gratis-Titel stehen den Abo-Nutzern ab dem 3. August ohne weitere Kosten im PlayStation Store zum Herunterladen bereit.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Was ist Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville? Bei dem Spiel handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, der auf dem beliebten Strategie-Spiel Plants vs. Zombies basiert. Ihr schlüpft in die Rolle einer Pflanze oder eines Zombies und tragt auf den Schlachtfeldern von Neighborville Action-reiche Kämpfe aus, wahlweise im Single- oder Multiplayer, auch lokal im Split-Screen.

Ihr habt dabei die Auswahl aus bis zu 23 verschiedenen Klassen mit eigenen Fähigkeiten, die in Attacker, Supporter, Defender oder Swarm aufgeteilt sind. Mit diesen Klassen könnt ihr euch in den kompetitiven PvP-Modi wie Turf Takeover oder Deathmatch mit anderen messen. Oder ihr könnt in PvE die offenen Zonen von Neighborville erkunden, Items einsammeln und auch Quests erledigen.

Ihr solltet euch Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville anschauen, wenn ihr Bock auf bunten und chaotischen Shooter-Spaß mit Freunden habt. Das Spiel eignet sich sowohl für Neueinsteiger, als auch für Fans der Serie, die sich bereits in den Garden-Warfare-Spielen behauptet haben.

Unsere Kollegen von der GamePro haben zu dem Spiel einen ausführlichen Test geschrieben, den ihr hier findet.

Tennis World Tour 2

Was ist Tennis World Tour 2? Bei Tennis World Tour 2 ist der Name auch das Programm. In dem Sport-Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Tennis-Spieler oder Spielerin, die sich in Turnieren gegen andere behaupten müssen. Die Turniere finden überall auf der Welt in richtigen Stadien statt und ihr werdet dabei gegen internationale Tennis-Stars wie Rafael Nadal oder Ashleigh Barty antreten.

Das Spiel bietet außerdem verschiedene Modi, in denen ihr den Tennisschläger schwingen könnt. Von dem kurzen “Tie-Break Tens”-Wettbewerb, bei dem der Sieger schon nach 10 Punkten entschieden wird, bis zum langen Karriere-Modus mit Verwaltung der Saison, der Mitarbeiter, der Ausrüstung und der Sponsoren.

Ihr solltet euch Tennis World Tour 2 anschauen, wenn ihr Lust auf einige entspannte Runden Tennis mit einer Priese Management bekommen habt. In dem Sport-Game könnt ihr euch dafür euren eigenen Champion basteln.

Hunter’s Arena: Legends

Was ist Hunter’s Arena: Legends? Das Battle Royale setzt im Gegensatz zu seinen vielen Genre-Kollegen auf Nahkämpfe, die mit Schwertern, Speeren oder auch einfach Fäusten ausgetragen werden. Um am Ende eines Matches siegreich zu sein, müsst ihr daher eure Kombos klug einsetzen, gut parieren und kontern. Ihr habt dabei die Auswahl aus 17 verschiedenen Charakteren mit eigenen Skills und Besonderheiten. Es gibt außerdem ein Level-Up-System mit freischaltbaren Fähigkeiten.

Hunter’s Arena: Legends setzt bei seinem Gameplay außerdem auf PvPvE. Das heißt, dass ihr in einem Match nicht nur gegen andere Spiele antreten werdet, sondern auch gegen Monster und Bosse, die sich auf der Map befinden. Es gibt Dungeons und auch eine Art von Raids, die ihr während der Matches bestreiten könnt.

Ihr solltet euch Hunter’s Arena: Legends anschauen, wenn ihr nur 30 Minuten Zeit habt und trotzdem coole und actionreiche Kämpfe mit Dungeons und Raids bestreiten wollt. Hunter’s Arena: Legends verpackt Elemente, die ihr eigentlich aus MMOs kennt, in schnelle runden, die bereits nach 30 Minuten vorbei sind.

Wir haben für euch eine ausführlichere Empfehlung zu Hunter’s Arena: Legends geschrieben. Dabei sind auch die Änderungen, die zusammen mit dem PlayStation-Launch online gehen.

So kommt ihr an die monatlichen Spiele von PS Plus

Das braucht ihr dafür: Die einzige Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, also ein PS-Plus-Abo. Für ein 12-Monate-Abonnement zahlt ihr regulär 59,99 €, es gibt aber auch zahlreiche Sales, bei denen ihr das Ganze auch günstiger schießen könnt. Beachtet dabei: Die jährlichen Kosten fallen mit geringerer Laufzeit der Mitgliedschaft höher aus.

Als Abonnent erhaltet ihr dann monatlich 2 ausgewählte, kostenlose PS-Plus-Spiele für die PlayStation 4 und einen Gratis-Titel für die PS5. Die Spiele sind dann für bestimmte Zeiträume als digitaler Download im PS Store verfügbar und kosten (abseits der regulären Abo-Gebühren) euch nichts extra. Habt ihr diese Games einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr sie ohne Einschränkungen spielen, solange ihr über eine aktive Mitgliedschaft verfügt – auch wenn diese zwischendurch mal abgelaufen war.

Hier weitere Vorteile von PlayStation Plus im Überblick: Abseits der monatlichen Spiele profitiert man als Abonnent von PS Plus noch von einigen zusätzlichen Vorteilen – darunter:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PS Store

exklusiver Ingame-Content für zahlreiche Spiele, wie beispielsweise das Season 4 Kampfpaket für CoD Warzone

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Spiele kostenlos ausprobieren könnt

Wie sieht’s bei euch aus? Was haltet ihr vom neuen PS-Plus-LineUp für den August 2021? Ist irgendein Titel dabei, der ganz speziell euer Interesse weckt oder auf den ihr euch besonders freut? Oder lässt euch Sonys aktuelle Spiele-Auswahl eher kalt? Teilt eure Meinung mit uns und anderen Usern von MeinMMO doch in den Kommentaren.

Ach ja, solltet ihr es bisher verpasst haben, euch das aktuelle Line-Up von PlayStation Plus aus dem Juli zu sichern, dann habt ihr noch bis zum 03.08. Zeit, das nachzuholen.