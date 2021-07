Das Fantasy-Battle-Royale Hunter’s Arena ist schon auf Steam im Early-Access, doch bald kommt es auch auf der PS4, PS5 und kostenlos für PS-Plus-User. Doch was ist das für ein Spiel?

Was ist Hunter’s Arena? Hunter’s Arena ist eine kuriose Mischung aus einem MMORPG und einem Battle-Royale. Im Grunde geht es darum, in einer immer kleiner werdenden Spielwelt am Ende der letzte Überlebende oder das letzte verbliebene Team zu sein.

Doch auf dem Weg dorthin gibt es massig Zeug, das eher an ein MMORPG erinnert:

Dungeons

„Raids“

Level-Ups

All das könnt und sollt ihr im Spiel machen, um eure Charaktere (es gibt Klassen mit eignen Fähigkeiten) zu leveln und für das große PvP-Endgame starkzumachen. Das Spiel wurde daher als „MMORPG für Leute, die nur 30 Minuten Zeit haben“ beworben.

Wie kam das Spiel bisher an? Hunter’s Arena kam schon am 15. Juli 2020 auf Steam in den Early Access. Dort war es allerdings nicht der von den Entwicklern erhoffte Hit und dümpelt derzeit bei einem Rating von Ausgeglichen (62 % der Reviews sind Stand 9. Juli 2021 positiv).

Gründe für die schlechten Bewertungen sind unter anderem die übermäßig komplizierten Kombos, die schlechte Performance und zuletzt der Mangel an Spielern.

Übersicht über die Rezensionen (via Steam).

Überarbeitete Version kommt zum Start auf PS4 und PS5 – Das steckt drin

Wann kommt die PS-Version? Am 03. August 2021, über ein Jahr nach dem Launch auf Steam, kommt Hunter’s Arena endlich auch für die PS4 und PS5 auf den Markt. Wer ein PS-Plus-Abo hat, bekommt das Spiel sogar kostenlos.

Zum Start der PlayStation-Version sagt David Yoon, der CEO vom Entwicklerstudio Mantisco noch:

Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir uns mit dem Feinschliff unseres Spiels sehr viel Zeit gelassen haben und unsere Fans auf den offiziellen Launch warten lassen. Darum freue ich mich heute umso mehr, bestätigen zu können, dass Hunter’s Arena Legends am 3. August auf PlayStation und PC inklusive Cross-Play veröffentlicht werden wird.

Was ändert sich zum PlayStation-Launch? Die Entwickler haben sich also gut Zeit gelassen, um das Spiel weiter zu optimieren. Einige der wichtigsten Änderungen sind?

Fünf neue Charaktere: Mit den neuen Helden Momo, Dalgi, Wu Kong, Pigsy und Sandy habt ihr jetzt die Wahl aus insgesamt 17 verschiedenen Avataren.

Kleinere Karte für ein flotteres Gameplay: Auf das Feedback der Spieler hin wurde die Karte verkleinert und die Anzahl der Spieler auf 30 verringert, um ein dynamischeres Gameplay zu ermöglichen. Außerdem wurde eine Schnellreise-Option implementiert

Überarbeitetes Kampfsystem: Hier wurde unter anderem eine Option eingeführt, mit der ihr schneller Ausweichen könnt.

Neue Arena, Crossplay und Performance-Update: Es gibt zum PS-Launch eine neue Arena sowie Crossplay zwischen PС und PlayStation. Die PC-Performance wurde ebenfalls verbessert.

Damit scheinen die Entwickler einige der Beschwerden der Spieler angegangen zu haben. Und durch das Crossplay mit der PS4 und PS5 sollte auch der Spielermangel erstmal Geschichte sein. Es bleibt also interessant zu sehen, ob Hunter’s Arena doch noch die Kurve kratzt.

