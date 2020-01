In Hunter’s Arena Legends kombiniert man MOBA, Action-RPG und Battle Royale. Der neue 4K-Trailer soll auf die Beta einstimmen, für die ihr euch auf Steam anmelden könnt.

Was ist das für ein Spiel? 60 Spieler prügeln sich in diesem Mix aus Battle-Royale, MOBA und ARPG darum, welcher Spieler am Ende den Sieg davonträgt. Doch wie mischt Hunter’s Arena Legends diese Elemente?

Wie ihr das von MMORPGs gewohnt seid, levelt ihr euren Charakter indem ihr Monster jagt, euch im Schlachtzug durch Dungeons prügelt und schwierige Bosskämpfe absolviert. Sammelt Items oder tretet gleich gegen andere Spieler an, um Stärke zu gewinnen.

Als Klassen stehen euch Fernkämpfer und Klassen für den Kampf aus mittlerer Entfernung zur Verfügung. Die Kämpfe mit ihnen sind anfangs noch leicht zu erlernen, doch in den höheren Leveln immer komplexer. Das Einsetzen von Kombos, Parrieren und Kontern will gelernt sein. Sogar psychologische Kriegsführung soll eine Rolle spielen.

Und das alles soll dazu führen, dass ihr von 60 Spielern der letzte Überlebende seid.

Kombiniert erinnert das Ganze im Trailer dann an eine Art For Honor.

Welche Features bietet das Spiel? Die Charakter-Klassen sind von MOBAs inspiriert und bieten dadurch viele verschiedene Kampf-Stile. Jede der Klassen hat ihre eigenen Stärken und Schwächen und kann mit Skills verbessert werden.

Entscheidet selbst, ob ihr solo spielt oder euch mit anderen verbündet. Um einige starke Bosse zu besiegen, müsst ihr eine Gruppe bilden. Es ist euch überlassen, ob ihr diese dann hinterlistig überfallt oder „wirklich“ zusammenarbeitet.

Was wird der nächste Gaming-Hype nach Fortnite und der Hit 2020?

Wie kann man das ausprobieren? Für Spieler in Europa, Nordamerika und Korea wird ende Januar die Registrierung für eine Chance zur Closed Beta von Hunter’s Arena: Legends freigeschaltet. Das ist der nächste Schritt, nachdem im Oktober 2019 bereits ein Alpha-Test stattgefunden hatte.

Behaltet dafür am besten auch die Steam-Seite von Hunter’s Arena: Legends im Auge.