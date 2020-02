In Hunter’s Arena: Legends kämpft ihr im Battle Royale mit 60 Spielern. Anders als in anderen BR-Games nutzt Hunter's Arena: Legends verschiedene MMORPG-Elemente. So orientieren sich nicht nur die Klassen- und Kampfsysteme daran, sondern auch die Inhalte. Euer Charakter levelt, während ihr um das Überleben kämpft. Zudem gibt es Reittiere und Gleiter, um euch über die verschiedenen Karten zu bewegen.