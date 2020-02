Wer Lust auf MMORPGs, aber keine Zeit hat, sollte neues Steam-Spiel testen

In der nächsten Woche, ab dem 20.2., startet die Closed Beta von Hunter’s Arena Legends auf Steam. Das Spiel will das, was Spieler an MMORPGs mögen, in 30-Minuten-Matches unterbringen. Kann das gelingen?

Wir haben im März 2019 das erste Mal von Hunter’s Arena gehört. Wir von MeinMMO sagten, das Spiel wirke wie eine Mischung aus „Tekken und LoL“. Es sollte zuerst für den PC erscheinen. Weitere Versionen seien dann für PS4, Xbox One und Smartphones geplant.

Damals fiel’s recht schwer, sich was drunter vorzustellen. Mittlerweile sind die Pläne viel konkreter. Nächste Woche startet eine Closed Beta.

Das Spiel wirbt mit vielen verschiedenen Helden.

MMORPG-Erlebnis in 30-Minuten-Matches

Was ist die Grundidee von Hunter’s Arena Legends? Das Spiel wirbt inzwischen im Westen mit der Idee „Erlebe alle Inhalte, die du in MMORPGs magst, innerhalb von 30 Minuten.“

Im Spiel sollt ihr:

leveln

Dungeons bestreiten

raiden

zusammen in einer Gruppe spielen

und PvP-Inhalte erleben

Das alles in Matches, die nur 30 Minuten dauern. Das klingt nach einem vollmundigen Versprechen.

Hunter’s Arena Legends setzt auf PvPvE

Wie läuft das ab? Bislang konnten nur wenige Content-Creators Hunter’s Arena: Legends in einer geschlossenen Alpha im Oktober spielen. Die veröffentlichten dann Sponsored Videos auf YouTUbe dazu.

Das Game setzte in der Alpha auf einen Trio-Modus. Spieler wurden in Gruppen mit je 3 Spielern zusammengewürfelt. Sie erkundeten eine riesige Map, wie in einem Battle-Royale-Spiel, die mit der Zeit kleiner wurde. Auf dieser Map kämpften 60 Spieler darum, wer am Ende übrig blieb.

Neues Spiel sieht aus wie For Honor mit Kung-Fu – Seht hier den Trailer

Der Gameplay von Hunter’s Arena Legends ähnelt einem Action-MMORPG à la Black Desert. Die Spieler kämpfen gegen NPCs oder Bosse, sammeln Items, steigen im Level auf und schalten so neue, festgelegte Skills frei.

Letztlich läuft es aber auf Kämpfe mit anderen Spielern hinaus. Wie in einem Battle Royale oder bei Highlanders kann es nur einen geben.

So sahen die Skills in der Alpha aus. Quelle: YouTube, BagginsTV

Hunter’s Arena Legends bietet euch verschiedene Charaktere zur Auswahl an, die über passive Skills, Attacken, aktive Skills und einen Super-Skill verfügen. Unter den Charakteren gibt es etwa einen Panda, den wir im Titelbild zeigen, weil wir bei MeinMMO wissen, was sich gehört.

Was ist noch bekannt? Laut der Steam-Beschreibung soll das Gelände in Hunter’s Arena Legends ein Rolle spielen: So sollen Spieler von Anhöhen springen können, um Spezialattacken auf Spieler auszuführen.

Das Kampfsystem soll „dynamisch“ sein. Angriffe lassen sich abbrechen, um besser auf Aktionen des Gegners zu reagieren. Damit ähnelt Hunter’s Arena Legends einem Game wie For Honor.

Das Spiel verspricht zudem nicht nur Nahkämpfer, sondern auch Fernkampf-Klassen für mittlere Distanzen oder Support-Klassen.

Ein Spiel für MMORPG-Fans ohne Zeit?

Das ist das Besondere: Das ist auf jeden Fall eine Idee, wie man „MMORPG“-Elemente in die heutige Zeit übertragen können. Viele MMORPG-Veteranen beklagen, dass sie gerne MMORPGs spielen würden, ihnen dafür aber heute die Zeit fehlt.

Wenn es Hunter’s Arena Legends gelingt, MMORPG-Inhalte wirklich in 30 Minuten zu komprimieren, wäre das eine gute Sache.

Ob Hunter’s Arena Legends wirklich so interessant wird, wie es jetzt erste Trailer versprechen, wird man sehen. Man sollte wohl damit rechnen, dass das Spiel am Anfang noch etwas unpoliert ist. Denn es kommt von einem koreanischen Indie-Studio.

Hunter’s Arena Legends setzt auf die Unreal Engine 4.

Wann kann jeder das spielen? Es geht nächste Woche los. Die Closed Beta startet am Donnerstag, dem 20. Februar auf Steam und endet am 23. Februar.

Die Server sind 6 Stunden am Tag von 19:00 Uhr bis 1 Uhr Nachts geöffnet.

Wer möchte, kann sich einen Steam-Key für Hunter’s Arena Legends bei uns holen. Die sind aber nur noch wenige Stunden gültig.