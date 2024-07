Prime Day: Mit zwei Klicks seht ihr sofort, wie gut Angebote auf Amazon wirklich sind

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

Kauft ihr in der Regel ohnehin nur auf Amazon, dann ist CamelCamelCamel eine sehr gute Option, um Preise zu kontrollieren. Seid ihr häufig auf anderen Seiten unterwegs oder wollt einfach immer das beste Angebot haben, dann ist Geizhals oder Idealo noch etwas umfangreicher und bietet mehr Vergleichsoptionen an.

Was ist noch möglich? Wollt ihr ein Produkt langfristig beobachten, könnt ihr euch auch einen Preisalarm auf eine E-Mail-Adresse schicken lassen. Das funktioniert dann so ähnlich wie bei Geizhals.de , wo ihr euch ebenfalls einen Preisalarm einstellen könnt.

Bei CamelCamelCamel gebt ihr entweder die ASIN des Produktes oder die URL von Amazon ein. Anschließend seht ihr die Preishistorie des Produktes auf Amazon. Das funktioniert in der Regel am besten, wenn Gegenstände direkt über Amazon verkauft und verschickt werden.

Was ist das für ein Tool? Mit dem Tool Camelcamelcamel könnt ihr sämtliche Produkte auf Amazon prüfen und sehen, wie gut das derzeitige Angebot ist. Damit seht ihr übrigens auch, ob Amazon die Preise kurz vor dem Prime Day erhöht hat, um die Rabatte am eigentlichen Prime Day günstiger erscheinen zu lassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to